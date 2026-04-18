Dónde, cómo y cuándo ver por TV la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

Atlético de Madrid y Real Sociedad serán los protagonistas de la final de la Copa del Rey 2025-26 este sábado 18 de abril de 2026, en el emblemático Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

El encuentro dará comienzo a las 21:00 horas en horario peninsular, y se anticipa un duelo apasionante que enfrentará el estilo pragmático del Cholo Simeone contra la fuerza vasca del técnico Pellegrino Matarazzo.

Los rojiblancos buscan conquistar su undécimo trofeo, mientras que los txuri-urdines aspiran a conseguir el cuarto en su historia.

Los colchoneros llegan a esta final tras superar al Barcelona en semifinales con un marcador global de 4-3, resistiendo un contundente 3-0 en el partido de vuelta. Por su parte, la Real Sociedad dejó atrás al Athletic Club, ganando 2-0 en el derbi vasco, cinco años después de haber disputado su última final.

En el campeonato liguero, el Atlético ocupa actualmente el cuarto lugar con 57 puntos tras 31 partidos. Simeone ha confirmado regresos clave y ha decidido dejar atrás la Champions para concentrarse en este «último trago» copero, tal como se analiza en un artículo detallado en Okdiario sobre el último trago de Copa del Rey.

Alineaciones previstas y claves del once

El Cholo se decanta por su habitual formación 4-4-2, priorizando la solidez defensiva y el ataque. Sin bajas significativas, será Juan Musso quien ocupe la portería como titular, mientras que Oblak, recuperado, comenzará desde el banquillo.

Posible once del Atlético de Madrid (4-4-2):

Portero: Musso

Musso Defensas: Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri

Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri Medios: Giuliano Simeone, Koke, Llorente, Lookman

Giuliano Simeone, Koke, Llorente, Lookman Delanteros: Griezmann, Julián Álvarez

La presencia de Koke, único superviviente de la final ganada contra el Real Madrid en 2013, aporta una dosis extra de experiencia. Además, Marcos Llorente vuelve a ser clave tras su asistencia ante los culés; mientras que el doble pivote con Griezmann y Álvarez promete ser letal. La alineación de la Real Sociedad, por otro lado, se configura con un 4-2-3-1 que confía en las capacidades ofensivas de Mikel Oyarzabal, quien ha marcado 12 goles en Liga y dos más en Copa.

Posible once de la Real Sociedad (4-2-3-1):

Portero: Unai Marrero

Unai Marrero Defensas: Aramburu, Elustondo, Ćaleta-Car, Sergio Gómez

Aramburu, Elustondo, Ćaleta-Car, Sergio Gómez Medios: Turrientes, Carlos Soler, Sučić, Brais Méndez, Kubo

Turrientes, Carlos Soler, Sučić, Brais Méndez, Kubo Delantero: Oyarzabal

El japonés Take Kubo será una amenaza constante por banda; mientras que Sučić buscará conectar líneas y dar asistencias a los delanteros. Aunque Matarazzo no tiene bajas preocupantes para este encuentro decisivo, la estadística no juega a favor del equipo vasco: solo han logrado seis victorias en dieciocho partidos fuera de casa y han sufrido tres derrotas en sus últimos cuatro desplazamientos.

Equipo Victorias vs rival (últimos 9) Goles encajados (últimos 6 partidos) Atlético 6 Altos, BTTS en 5/6 Real Sociedad 0 Altos, BTTS en 4/5

Cómo y dónde ver el partido por TV e internet

El gran choque se podrá seguir en abierto por La 1 de TVE, desde las 20:20 horas con una previa completa. También estará disponible en streaming a través de RTVE Play. Para quienes prefieran opciones de pago están disponibles plataformas como Movistar Plus+ (M7, M+ LaLiga M54/O110), además de canales regionales como LaLiga TV Bar, así como las emisiones específicas para Cataluña (TV3) y País Vasco (ETB1) o incluso el canal oficial de YouTube del popular streamer Ibai Llanos. El encargado del arbitraje será Alberola Rojas con Figueroa Vázquez supervisando desde VAR. Puedes seguirlo minuto a minuto en páginas como AS.com desde una hora antes del inicio.

A nivel internacional: será retransmitido por Flow Sports para Latinoamérica (16:00 ARG) y por ESPN Deportes para Estados Unidos (15:00 ET).

Pronósticos y cuotas: ¿el sueño del Cholo o sorpresa txuri-urdin?

Las casas de apuestas otorgan ventaja al equipo del Atlético, con una cuota estimada de 1.80 para ganar durante los noventa minutos (campeón: 1.36) frente a un empate que se sitúa en un atractivo valor de 3.55, mientras que las posibilidades para la victoria de la Real Sociedad son más altas con una cuota de 4.60 (campeón: 3.00). El análisis sugiere que ambos equipos marcarán como una apuesta sólida (BTTS se ha dado en cinco de los seis últimos partidos del Atleti y cuatro sobre cinco para la Real), además se espera que haya más de 2.5 goles dados los ataques potentes y defensas vulnerables. Otra opción viable es apostar por una victoria colchonera gracias a su racha invicta ante los vascos (nueve encuentros: seis victorias y tres empates) junto a la experiencia acumulada por Simeone en finales.

El anhelo del Cholo está presente: su última copa fue hace diez años también aquí mismo ante el Madrid con CR7 como rival. ¿Podrán Griezmann y Álvarez repetir esa hazaña? La Real Sociedad también tiene motivos para creer; si Oyarzabal logra repetir su gol histórico contra los leones en la final del 2020 podría dar una grata sorpresa al público presente. Simeone cuenta con todo lo necesario: plantilla completa, moral elevada tras vencer al Barça y un hambre voraz por volver a levantar un trofeo. Pero ya sabemos que el fútbol tiene sus propios caprichos; lo inesperado siempre puede suceder.

Curiosidades: En esta final solo hay un colchonero presente desde aquella memorable final contra el Real Madrid; Koke jugó los completos 120 minutos. El Atlético sigue invicto frente a la Real Sociedad durante nueve encuentros consecutivos; su última victoria fue hace ya cuatro años. En las últimas cinco finales disputadas aquí mismo han tenido lugar tres prórrogas. En aquella final contra Athletic Club hace tres años Oyarzabal anotó; ¿podrá repetirlo? Simeone lleva trece años al frente del Atleti sin conseguir otra Copa desde aquel triunfo; ¡es hora ya!



La ciudad sevillana está cargada de emoción; que gane aquel que menos se espera.