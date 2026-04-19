La Real Sociedad conquista la Copa del Rey en una final de infarto

La Real Sociedad se llevó una final vibrante y cambiante en la que mandó en los momentos clave, golpeó pronto y supo aguantar cuando el Atlético apretó de verdad. El equipo de Matarazzo acabó celebrando un título muy trabajado, con Marrero como figura decisiva en la tanda y Pablo Marín poniendo el broche final.

Un arranque demoledor

El partido se rompió casi desde el saque inicial, cuando la Real aprovechó una acción larguísima para hacer daño antes de que el Atlético pudiera asentarse. Barrenetxea firmó el 0-1 con un remate que descolocó por completo a la zaga rojiblanca, castigada por varios errores encadenados.

El Atlético reaccionó con orgullo y encontró el empate por medio de Julián Álvarez, pero la respuesta de la Real fue inmediata y muy seria. Justo antes del descanso, Oyarzabal transformó un penalti que devolvió la ventaja a los donostiarras y les permitió irse al vestuario con ventaja.

La batalla del segundo tiempo

En la reanudación, el Atlético acumuló empuje y posesión, aunque sin la claridad suficiente para desmontar el plan realista de la Real. El partido se volvió espeso, con mucho balón lateral, pocas grietas y un escenario cada vez más favorable para el equipo azul y blanco.

El empate rojiblanco llegó de nuevo por Julián Álvarez, que dio aire a su equipo y obligó a ir al límite hasta el final. Aun así, la Real no perdió el orden y mantuvo viva la posibilidad de llevarse el título en el tramo decisivo.

Marrero decide

La prórroga no rompió el equilibrio y la final terminó en los penaltis, donde Marrero fue el gran nombre de la noche. El portero detuvo dos lanzamientos y dejó la Copa en manos de la Real, que cerró así una conquista tan sufrida como merecida.

Pablo Marín certificó el desenlace y desató la celebración de una afición que llevaba todo el partido empujando. La Real suma así su cuarto título copero en una final que tuvo de todo: golpes, reacción, tensión y un héroe bajo palos.

Lectura rojiblanca

El Atlético volvió a quedarse a las puertas en un torneo que se le ha resistido demasiadas veces, pese a competir hasta el último tramo y rozar la remontada. La derrota deja un golpe duro, pero también confirma que el equipo de Simeone tendrá que resetear rápido porque en el horizonte aparece otro reto enorme en la Champions