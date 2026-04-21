Florentino planea dos fichajes y varias salidas polémicas: solo 13 intocables en el Real Madrid

La temporada no ha terminado y Florentino Pérez ya tiene el mercado de verano en marcha.

El Real Madrid ha identificado con precisión sus problemas y tiene un plan para resolverlos.

El diagnóstico es claro: el centro del campo nunca encontró un sustituto real a Toni Kroos y la defensa necesita un refuerzo de calidad con proyección. La solución diseñada por la dirección deportiva tiene nombre, apellidos y precio: los primeros 100 millones del verano van destinados a dos fichajes de primer nivel.

Rodri: el regreso del Balón de Oro

Rodrigo Hernández es el objetivo prioritario del Madrid para recuperar el equilibrio y el liderazgo en la medular. El centrocampista madrileño, ganador del Balón de Oro en 2024 y segundo español en recibirlo tras Luis Suárez en 1960, tiene contrato con el Manchester City y abandonarlo no será sencillo.

Pero hay un factor que el Madrid conoce y maneja con cuidado: Rodri vería con buenos ojos volver a España por la puerta grande. El Bernabéu es un destino que no deja indiferente a ningún futbolista español, y menos a uno que creció en Madrid y que entiende perfectamente lo que significa ese escudo.

La negociación con los citizens será la más difícil del verano. Pero el Madrid pocas veces se rinde cuando decide que quiere a alguien.

Schlotterbeck: el central que pedía Ancelotti

En defensa, el elegido es Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund e hijo del exfutbolista profesional Dirk Schlotterbeck. El alemán encaja en el perfil exacto que Ancelotti había detallado en su momento: joven, fuerte, con personalidad y con una salida de balón que permite construir desde atrás.

Con Alaba en proceso de recuperación y Rüdiger sumando años, la llegada de Schlotterbeck aportaría el salto cualitativo inmediato que la defensa necesita. No es una apuesta de futuro lejano. Es una solución para ya.

Los retornos que ya están cerrados

Además de los dos fichajes estrella, el Madrid trabaja para recuperar activos propios. Nico Paz, el centrocampista argentino cedido esta temporada, regresará a Chamartín después de haber rechazado varias ofertas de otros clubes. Su sueño era volver al Bernabéu y ese sueño se cumplirá. La operación está más avanzada que cualquier otra negociación del verano blanco.

Víctor Muñoz también figura en los planes para añadir profundidad al centro del campo, completando así una medular que lleva una temporada entera evidenciando su falta de recursos.

Y para el perfil creativo, el hombre que juega entre líneas y organiza el juego, el Madrid sigue de cerca a Kees Smit del AZ Alkmaar. El holandés podría salir por unos 30 millones, una cifra asumible para un club que ya tiene comprometidos los grandes desembolsos.

La gran noticia: casi la mitad de la plantilla puede salir

Lo más llamativo de la revolución que prepara Florentino no son los fichajes. Son las salidas.

Según fuentes cercanas al club, solo hay 13 jugadores considerados intocables en la plantilla actual. Trece. En un equipo con más de 25 futbolistas, eso significa que prácticamente la mitad puede marcharse si llega una oferta adecuada o si el propio jugador lo solicita.