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Real Madrid 2 - Alavés 1

Victoria sin alma del Real Madrid en un Bernabéu apagado

Mbappé y Vinicius sellan un triunfo gris ante un Alavés valiente que rozó el empate hasta el final. El equipo blanco gana por inercia en una noche de desencanto y críticas desde la grada

Victoria sin alma del Real Madrid en un Bernabéu apagado
Vinicius Jr. - Mbappé PD.
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El Real Madrid sumó tres puntos que dicen poco y esconden mucho. Ganó, sí, pero sin brillo, sin energía y en medio de un ambiente frío en el Santiago Bernabéu, que registró una de las peores entradas del curso. El equipo de Arbeloa se impuso al Alavés más por pegada que por juego, en un duelo que dejó más dudas que certezas.

El conjunto blanco, sin objetivos reales en el horizonte liguero, saltó al césped con sus principales figuras, pero con una actitud intermitente. Mbappé abrió el marcador pasada la media hora con un disparo que, tras desviar en un rival, descolocó al portero. Ni siquiera lo celebró. Era el reflejo de una noche sin entusiasmo.

Antes, el Madrid había ofrecido una versión plana, previsible, incapaz de generar peligro real durante muchos minutos. El Alavés, ordenado y sin complejos, encontró espacios y puso en aprietos a la defensa local, especialmente con Toni Martínez como referencia ofensiva. El delantero fue una pesadilla constante y estrelló dos balones en la madera.

El Bernabéu, a medio gas desde antes del inicio, tampoco ayudó. Hubo silbidos, especialmente dirigidos a Vinicius, que vivió una noche tensa. Cada intervención suya era seguida de un murmullo incómodo. Aun así, el brasileño respondió tras el descanso con un gran gol desde fuera del área. Su celebración, contenida, con gesto de disculpa hacia la grada, evidenció el distanciamiento con la afición.

El segundo tanto dio una falsa sensación de control a los blancos, que bajaron revoluciones y permitieron al Alavés crecer en el tramo final. Los de Quique Flores nunca se rindieron y encontraron premio demasiado tarde, con un gol en el descuento que solo sirvió para maquillar el marcador.

Entre medias, el partido dejó más señales preocupantes para el Madrid: ritmo bajo, desconexiones defensivas y errores individuales que pudieron costar caros. Solo la falta de acierto visitante evitó un resultado más comprometido.

El pitido final confirmó una victoria tan necesaria como insatisfactoria. El equipo sigue sumando, pero sin convencer. Y el Bernabéu, cada vez más distante, empieza a reflejar el hastío de una temporada que se apaga sin grandes objetivos ni ilusión.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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