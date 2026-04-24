Golpe a Prestianni: la UEFA castiga con dureza un gesto homófobo y amenaza su futuro internacional

La UEFA ha decidido actuar con firmeza contra Gianluca Prestianni. El organismo europeo confirmó este viernes una sanción de seis encuentros al futbolista argentino del Benfica tras considerar que incurrió en un comportamiento discriminatorio durante el duelo de Champions League frente al Real Madrid, disputado el pasado 17 de febrero.

La resolución llega después de una investigación impulsada por un inspector de Ética y Disciplina, que detectó indicios de conducta homófoba por parte del jugador. Tras analizar las pruebas, el Comité de Control, Ética y Disciplina optó por imponer un castigo que afecta tanto a competiciones de clubes como de selecciones, siempre que el futbolista esté disponible para jugar.

Sin embargo, la sanción no se aplicará en su totalidad de inmediato. Tres de los seis partidos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años. Esto implica que Prestianni cumplirá, por ahora, solo la mitad del castigo, aunque cualquier reincidencia activaría automáticamente el resto de la sanción.

Dentro de la medida disciplinaria ya se contabiliza el encuentro que el jugador tuvo que perderse tras su suspensión provisional, correspondiente al playoff de la Champions entre Benfica y Real Madrid del 25 de febrero.

El caso podría escalar aún más. La UEFA ha solicitado a la FIFA que extienda la sanción a nivel global, lo que abriría la puerta a consecuencias mucho más severas para el futbolista, incluyendo su posible ausencia en futuras competiciones internacionales como el Mundial.