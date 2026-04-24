Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Betis vs Real Madrid de esta jornada de Liga

El Real Madrid llega al Benito Villamarín esta noche con una sola certeza: si no gana, la liga se acabó antes de que acabe el mes de abril.

El Barcelona manda con nueve puntos de ventaja. Lamine Yamal está lesionado, lo que abre una pequeña grieta en el liderato culé, pero nueve puntos son nueve puntos. El Madrid necesita ganar esta noche, esperar que el Barça tropice, y que esa cadena de coincidencias se repita varias veces más hasta el final del campeonato.

No es imposible. Pero tampoco es probable.

El partido comienza a las 21:00 en el Villamarín, con capacidad para más de 60.000 espectadores que prometen una atmósfera de las que dificultan la vida a cualquier visitante. Se puede seguir en Movistar LaLiga desde las 20:30 con la previa, y también en DAZN para sus abonados.

Lo que lleva cada equipo

El Betis de Pellegrini llega con la moral alta después de romper su mala racha ganando en Montilivi. Los verdiblancos pelean por los puestos europeos en una zona alta de la tabla muy apretada, y el Villamarín es el escenario donde más incomodos se sienten los grandes visitantes. Pellegrini ha construido un equipo que sabe sufrir y que sabe aprovechar los errores ajenos.

El Madrid llega tocado. La irregularidad en la Champions ha dejado al equipo con una sensación de fragilidad que no encaja bien con la presión de tener que ganar sí o sí. En enero, en el Bernabéu, los blancos golearon 5-1 con un hat-trick de Gonzalo García, dominaron con el 61% de posesión y ejecutaron 20 tiros. El Villamarín es otra historia.

Mbappé y Vinicius tienen el talento para decidir cualquier partido en cualquier estadio. La cuestión es si el equipo de Ancelotti aparece con la intensidad que exige un partido de esta naturaleza o si llega con la misma relajación que ha mostrado en momentos en que la victoria parecía garantizada.

El contexto que pesa

Arbeloa ha jugado más partidos en viernes este abril de lo que suele ser habitual. El calendario de LaLiga ha roto sus patrones y el técnico italiano no ha ocultado que eso añade una dificultad logística y de preparación que influye en el rendimiento.

La baja de Yamal por una lesión en el bíceps femoral es la única noticia que ha animado levemente al madridismo esta semana. Nueve puntos de ventaja con el líder sin su jugador más determinante es la imagen de un Barça que puede permitirse perder algún punto más sin que eso cambie nada fundamental.

El Madrid necesita ganar. El Betis necesita puntuar para no perder comba en la pelea europea. Las apuestas dan favorito al Madrid con una cuota de 1,80, el empate a 3,75 y el Betis a 4,20.

El pronóstico apunta a victoria visitante. Pero el Villamarín de noche, lleno y con ambición europea, tiene sus propias reglas.

Cómo y dónde verlo por TV

Los aficionados cuentan con diversas opciones para seguir cada detalle:

Movistar LaLiga (dial 46) y Movistar+ emitirán en directo desde las 20:30 con sus previas.

(dial 46) y emitirán en directo desde las 20:30 con sus previas. DAZN ofrecerá el partido en streaming para sus abonados.

ofrecerá el partido en streaming para sus abonados. Plataformas como Eurosport y aplicaciones oficiales de LaLiga cubrirán el evento en diferido.

En el Benito Villamarín, con capacidad para más de 60.000 espectadores, se espera una atmósfera electrizante. El Betis aspira a alcanzar la Champions y cada punto cuenta en una zona alta muy apretada.

¡Que empiece el juego y que los madridistas no tiren la toalla tan pronto!