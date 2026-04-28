Mbappé acelera para estar en el Clásico contra el Barcelona

Kylian Mbappé tiene el músculo semitendinoso de la pierna izquierda lesionado y el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou en la cabeza.

El parte médico dice «pendiente de evolución». Las fuentes cercanas al club dicen que está decidido a jugar «sí o sí».

Y la realidad dice que el Real Madrid llega a ese partido once puntos por detrás del Barcelona en la tabla, con cinco jornadas de liga por delante y la sensación de que el título se escapa si no ocurre algo extraordinario.

Mbappé salió con molestias del empate 1-1 ante el Real Betis el pasado viernes. Los servicios médicos confirmaron la lesión el lunes.

El domingo no estará ante el Espanyol en Cornellà. Y la cuenta atrás para el Camp Nou empieza con un jugador que ya ha perdido nueve partidos esta temporada por problemas físicos, desde las rodillas hasta los isquiotibiales que parecen haberse convertido en su talón de Aquiles particular.

Por qué este Clásico es diferente a todos los demás

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona siempre tiene un simbolismo que trasciende los tres puntos. Es el partido que define temporadas, que construye o destruye leyendas, que el mundo entero para a ver. Pero el del 10 de mayo en el Camp Nou tiene una dimensión adicional que lo convierte en el partido más importante que el Madrid ha jugado en años.

Con once puntos de diferencia y cinco jornadas por delante, el Madrid necesita ganar ese partido para mantener viva cualquier posibilidad de título. Una derrota o un empate en el Camp Nou sería matemáticamente el certificado de defunción de las aspiraciones ligueras blancas. Una victoria no garantiza nada pero mantiene el pulso hasta el final.

El Clásico siempre ha sido el partido en que el Madrid puede demostrar que es el mejor equipo de España incluso cuando los números no lo reflejan. Esta vez los números son tan adversos que la victoria no sería suficiente por sí sola para ganar la liga, pero sería la declaración de intenciones que la afición necesita y que el vestuario lleva semanas reclamando con actuaciones que se quedan en empates ante el Betis y el Alavés.

Es también el partido que marcará el relato de la temporada. Si el Madrid pierde en el Camp Nou, la temporada de Mbappé en su primera campaña completa como madridista quedará marcada por las lesiones y por la humillación de ver cómo el Barcelona levanta el título en su propio estadio. Si gana, el galo habrá demostrado que merece el peso que se le puso encima cuando llegó.

En el último Clásico, Mbappé marcó tres goles. Nadie en la historia reciente del partido lo había hecho en una sola tarde con esa contundencia. Ni siquiera Cristiano Ronaldo lo logró tantas veces.

La lesión que llega en el peor momento

El semitendinoso es uno de los músculos isquiotibiales, situado en la parte posterior del muslo. Las lesiones en esa zona son especialmente traicioneras para los delanteros explosivos porque afectan directamente a la capacidad de sprint y de cambio de ritmo, que es exactamente donde Mbappé es más peligroso.

Neymar tuvo problemas similares en varias ocasiones. Hazard, en su etapa en el Madrid, fue víctima recurrente de ese tipo de lesiones que se cronificaron hasta hacerle perder su mejor versión. Mbappé ha perdido ya nueve partidos esta temporada por lesiones. El patrón preocupa a los servicios médicos aunque el jugador insiste en que llegará al Camp Nou.

Ancelotti tiene a Vinicius, Rodrygo y Endrick para cubrir la baja ante el Espanyol. Pero nadie en el Bernabéu se engaña: sin Mbappé en el Camp Nou, las posibilidades de hacer el resultado que la liga requiere se reducen drásticamente.

El calendario imposible que queda

El Madrid tiene cinco partidos de liga antes de que acabe la temporada, con la misión de recortar once puntos al Barcelona en un escenario que las matemáticas hacen muy difícil. A eso se añaden los compromisos en Champions y la Copa del Rey.

Cinco objetivos en cinco semanas. Con Militao operado de la lesión en el isquio. Con Mbappé en el aire. Con un equipo que lleva dos empates consecutivos en liga que han alejado cualquier sensación de que la remontada es posible.

Las casas de apuestas reflejan la realidad: el Madrid es menos favorito que el Barcelona para ganar en el Camp Nou (3,50 frente a las cuotas del equipo local). Si Mbappé juega y marca, la cuota baja a 2,10. Todo pasa por él.

El Barcelona llega al Clásico invicto en casa y con la sensación de equipo que va a ser campeón. El Madrid llega lesionado, once puntos por detrás y con la convicción de que solo una victoria en el estadio rival puede cambiar el relato de una temporada que se está escapando.

La historia del Clásico está llena de tardes en que el equipo que tenía todo en contra ganó de todas formas. El Madrid necesita que el 10 de mayo sea una de esas tardes.

Y necesita que el semitendinoso de Mbappé aguante.