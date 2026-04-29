Julián Álvarez rescata al Atlético de Madrid ante el Arsenal FC y la final se decidirá en Londres

En un Cívitas Metropolitano convertido en caldero, Atlético de Madrid y Arsenal libraron una batalla táctica digna de los grandes maestros, culminando en un 1-1 que deja la llave de las semifinales de la UEFA Champions League abierta de par en par. Diego Simeone y Mikel Arteta apostaron por la cautela, priorizando el control sobre el riesgo, en un duelo donde los penaltis y las decisiones del VAR marcaron el pulso del encuentro.

Los gunners, dirigidos por Arteta, fueron los primeros en quebrar el cero al filo del entretiempo. Un error en la salida colchonera permitió que Viktor Gyökeres fuera derribado por Hancko en el área; Danny Makkelie no dudó y pitó penalti, que el sueco clavó con frialdad ante Jan Oblak, desatando la euforia visitante justo antes del descanso.

Respuesta colchonera y justicia poética

El segundo tiempo trajo la réplica inmediata del Atlético. Al minuto 56, un centro defectuoso de Marcos Llorente rebotó en la mano de Ben White, y tras la revisión VAR, el árbitro concedió la pena máxima. Julián Álvarez, redimiéndose de su desliz previo, disparó con potencia para igualar el marcador ante un David Raya estático, inyectando vida al estadio rojiblanco.

La polémica que enciende el returno

El clímax llegó en el 78′, cuando Hancko volvió a ser centro de la tormenta: un roce con Eberechi Eze en el área gunner llevó a Makkelie al monitor VAR. Tras deliberar, el holandés revocó su pitido inicial, negando el segundo penalti a Arsenal. Arteta no ocultó su frustración, mientras Simeone celebraba en la banda. Esa jugada alimentó el debate y dejó a los londinenses con la espina clavada.

Con este equilibrado empate, la eliminatoria se traslada al Emirates Stadium para el 5 de mayo, donde el ganador sellará su boleto a la gran final en Budapest. Obed Vargas, joya colchonera, sigue a la espera de su estreno en la élite europea desde el banquillo.