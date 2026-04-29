  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

¡Se castigará con roja directa por taparse la boca!

La FIFA endurecerá la guerra contra el racismo en el Mundial 2026

Insultos ocultos ya no pasarán desapercibidos: nueva norma castiga gestos sospechosos

La FIFA endurecerá la guerra contra el racismo en el Mundial 2026
Prestiani y Vinincius Jr, PD.
Archivado en: Fútbol

La FIFA revolucionará las reglas del fútbol en la Copa del Mundo de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y cierra el 19 de julio, con sanciones drásticas para jugadores que oculten sus palabras durante choques intensos con oponentes. Cubrirse la boca podría valerles una tarjeta roja directa, como parte de una cruzada implacable contra el racismo en el deporte rey.

Esta medida pionera, confirmada en un boletín oficial, entrará en vigor el 1 de julio de 2026 para todas las competiciones, aunque los organizadores podrán adoptarla antes. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respaldó la iniciativa en sus redes sociales y en una charla con Sky News: «Taparse la boca implica que hay algo inconfesable. Si no escondes nada, ¿por qué lo haces? Punto final».

El detonante fue el furor de febrero, cuando el joven argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, generó revuelo al ser grabado susurrando insultos a Vinícius Jr., estrella del Real Madrid, en un duelo de Champions. Acusado de racismo por llamarlo «mono» a escondidas, Prestianni lo negó todo, pero la UEFA lo castigó con seis fechas de veto —tres condicionales— por homofobia.

Doble castigo: adiós a las rebeliones en el campo

No conforme con eso, la FIFA sumará otra norma explosiva: rojas automáticas para quienes dejen el césped en desacuerdo con un fallo del árbitro, extendiéndose a entrenadores que alienten tales motines. Cualquier equipo que fuerce la interrupción total del partido lo perderá por abandono.

El caso que inspiró esto fue la final de la Copa África este año en Rabat. Senegal, tras un penalti polémico a Marruecos en el descuento (fallado por Brahim Díaz), vio a su plantel, técnico Pape Thiaw y staff marcharse en masa. Ganaron 1-0 en extra time, pero la CAF les quitó el trofeo en un fallo histórico el mes pasado.

Estos anuncios llegan en la previa del Congreso FIFA en Vancouver, último cónclave antes del gran torneo tripartito en Canadá, México y EE.UU.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]