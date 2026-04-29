La FIFA endurecerá la guerra contra el racismo en el Mundial 2026

La FIFA revolucionará las reglas del fútbol en la Copa del Mundo de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y cierra el 19 de julio, con sanciones drásticas para jugadores que oculten sus palabras durante choques intensos con oponentes. Cubrirse la boca podría valerles una tarjeta roja directa, como parte de una cruzada implacable contra el racismo en el deporte rey.

Esta medida pionera, confirmada en un boletín oficial, entrará en vigor el 1 de julio de 2026 para todas las competiciones, aunque los organizadores podrán adoptarla antes. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respaldó la iniciativa en sus redes sociales y en una charla con Sky News: «Taparse la boca implica que hay algo inconfesable. Si no escondes nada, ¿por qué lo haces? Punto final».

El detonante fue el furor de febrero, cuando el joven argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, generó revuelo al ser grabado susurrando insultos a Vinícius Jr., estrella del Real Madrid, en un duelo de Champions. Acusado de racismo por llamarlo «mono» a escondidas, Prestianni lo negó todo, pero la UEFA lo castigó con seis fechas de veto —tres condicionales— por homofobia.

Doble castigo: adiós a las rebeliones en el campo

No conforme con eso, la FIFA sumará otra norma explosiva: rojas automáticas para quienes dejen el césped en desacuerdo con un fallo del árbitro, extendiéndose a entrenadores que alienten tales motines. Cualquier equipo que fuerce la interrupción total del partido lo perderá por abandono.

El caso que inspiró esto fue la final de la Copa África este año en Rabat. Senegal, tras un penalti polémico a Marruecos en el descuento (fallado por Brahim Díaz), vio a su plantel, técnico Pape Thiaw y staff marcharse en masa. Ganaron 1-0 en extra time, pero la CAF les quitó el trofeo en un fallo histórico el mes pasado.

Estos anuncios llegan en la previa del Congreso FIFA en Vancouver, último cónclave antes del gran torneo tripartito en Canadá, México y EE.UU.