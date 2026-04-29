Cuándo, cómo y dónde ver por TV el Atlético de Madrid vs Arsenal de la semifinal de Champions

Hay una frase que recorre el vestuario del Atlético de Madrid esta semana como un mantra. Tres partidos. Solo tres victorias separan al equipo del Cholo Simeone de conquistar la Champions League que se le ha escapado en tres finales durante la última década.

Este miércoles 29 de abril, a las 21:00, el Estadio Riyadh Air Metropolitano acoge la ida de las semifinales ante el Arsenal de Mikel Arteta. Es el partido que puede abrir la puerta a Budapest, donde se juega la final.

La realidad que los pronósticos no cambian

Que el PSG goleó al Bayern por 5-4 en el otro semifinal da una idea de la altura de la competición. Que el Real Madrid puede cruzarse con el Bayern en la vuelta añade una dimensión de épica madridista que acapara titulares. Pero mientras todos hablan de lo que pueden hacer los franceses y los alemanes, hay un equipo en Madrid que lleva semanas avanzando en silencio y que esta noche tiene la oportunidad de confirmar que puede ganar esto.

El Atlético del Cholo no es el favorito. Nunca lo es. Lleva tres finales de Champions perdidas: 1974, 2014 y 2016. La historia del club con el título europeo está escrita en tragedias que sus aficionados conocen de memoria. Pero también está escrito que este equipo, con Simeone en el banquillo y el Metropolitano lleno, convierte lo improbable en posible con una regularidad que asusta a cualquier rival.

Tres partidos. Si gana los tres, la Orejona va a Madrid. No al Bernabéu, al Metropolitano. Y eso, para la afición rojiblanca, tiene un significado que trasciende cualquier análisis táctico.

Lo que Simeone pide y lo que el Arsenal trae

Diego Simeone ha sido directo con su afición: «Necesitamos que el estadio sea un fortín». No es retórica. El técnico argentino lleva 50 partidos dirigiendo al Atlético en Champions, más que nadie en el banquillo rojiblanco, y sabe mejor que nadie que en las noches europeas el estadio es el duodécimo jugador o es un problema.

El Arsenal de Arteta llega a sus primeras semifinales de Champions en 15 años. Su única final fue en 2006 contra el Barça, una noche que los aficionados gunners recuerdan con tristeza. Vienen con la motivación de quien sabe que está ante la mayor oportunidad de su generación y con una velocidad en el contraataque que puede hacer daño a cualquier defensa del mundo.

Los encuentros recientes entre ambos equipos, el último en 2018 acabó en penaltis, han sido disputados y tácticamente cerrados. Arteta no viene a Madrid a espectar. Viene a hacer un resultado que le permita defender en el Emirates Stadium en la vuelta.

El contexto que lo hace aún más grande

El partido de esta noche se produce en uno de los momentos más tensos de la temporada del Atlético. El equipo lleva semanas combinando la presión de la liga con la exigencia europea, y Simeone ha tenido que gestionar el desgaste físico y mental de una plantilla que juega con el cuchillo entre los dientes en cada partido.

En el otro semifinal, el PSG tiene una ventaja mínima sobre un Bayern que en el Allianz Arena puede ser perfectamente capaz de remontar. Y si el Real Madrid elimina al Bayern en la vuelta, el clásico eterno podría disputarse en la final de Budapest. Esos escenarios generan más ruido mediático que la semifinal del Atlético. Pero el fútbol no se juega en los titulares.

Se juega en el Metropolitano a las 21:00. Con los rojiblancos a tres victorias de hacer historia. Y con un Simeone que lleva toda su carrera demostrando que los pronósticos son solo papel.

Dónde ver el partido en España: Movistar Liga de Campeones, disponible en Movistar+.

Región Hora local Canales TV principales Streaming España 21:00 Movistar Liga de Campeones Movistar+ México 13:00 FOX One Amazon Prime Video Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports Disney+ Premium EE.UU. 15:00 ET CBS, TUDN Paramount+, Fubo Colombia/Perú 14:00/15:00 ESPN Disney+

Un toque humorístico para aliviar tensiones: si el Metropolitano ruge como se espera, hasta los postes podrían temblar… o alinearse con los ingleses, fieles a esa tradición atlética que parece llevar al sufrimiento hasta el último pitido.