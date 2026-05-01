Entrenador del Real Madrid: Florentino asume personalmente la operación Mourinho

El Real Madrid lleva dos años sin un título importante. Está a nueve puntos del líder en la liga.

Álvaro Arbeloa ocupa el banquillo desde enero tras la salida de Xabi Alonso y el equipo no ha dado señales de reacción.

La Champions es la única tabla de salvación a la que agarrarse.

Florentino Pérez ha decidido que ya es suficiente.

El presidente del Real Madrid, convencido por José Ángel Sánchez de que la solución está en Bélem, ha programado una reunión con José Mourinho. El técnico portugués termina contrato con el Benfica en junio de 2026 y tiene una cláusula de rescisión fijada en tres millones hasta diez días después del final de la temporada.

Lo que busca Florentino

El diagnóstico que Pérez hace de la situación es el de siempre cuando el Madrid entra en crisis: hace falta un sargento. Alguien que imponga autoridad en un vestuario donde los egos parecen desbordarse y el esfuerzo brilla por su ausencia. Alguien que controle la narrativa, como dicen quienes han trabajado con Mourinho, y que transforme rendimientos mediocres en actuaciones sobresalientes.

El portugués conoce el club. Tiene buena relación con Florentino. Dirigió al Madrid 178 partidos entre 2010 y 2013 y ganó una Liga con 100 puntos, récord que sigue imbatido catorce años después. También ganó una Copa del Rey y una Supercopa. Y se fue sin ser despedido, algo poco habitual en la historia reciente del club.

«Lo difícil ya está hecho», le dijo Pérez cuando se separaron. Y esa frase ha estado flotando en el ambiente desde que el nombre del portugués volvió a aparecer en las quinielas del Bernabéu.

La junta que no está convencida

Pero Florentino no lo tiene fácil internamente. Parte de la junta directiva no está alineada con el regreso de Mourinho. Hay quienes consideran que ficharlo en este momento sería un acto de desesperación, una señal de que el proyecto deportivo ha fracasado sin que nadie quiera asumir esa responsabilidad.

Otros nombres están sobre la mesa. Mauricio Pochettino gusta a Pérez y tiene experiencia en grandes clubes, pero su compromiso con la selección de EE.UU. dura hasta el Mundial 2026. Didier Deschamps podría salir de Francia tras el Mundial y tiene buena relación con Mbappé, lo que en la actual configuración del vestuario blanco no es un dato menor. Jürgen Klopp sigue siendo el técnico soñado pero ha rechazado ofertas repetidamente y su etapa en Red Bull apunta a que no tiene prisa por volver a los banquillos. Massimiliano Allegri, libre, tiene el perfil defensivo y disciplinado que el momento podría requerir pero menos conexión con el presidente.

Las apuestas sitúan a Mourinho como favorito con cuota de 2,50. Pochettino aparece en 4,00.

Los mejores entrenadores de la historia del Real Madrid

Para entender qué busca Florentino cuando piensa en Mourinho, conviene recordar qué técnicos han marcado la historia del club y qué les unía.

Miguel Muñoz es el entrenador con más títulos en la historia del club: 14 en total, incluyendo dos Copas de Europa (1960 y 1966), nueve Ligas y una Copa del Generalísimo . Dirigió al equipo durante 14 años y es el referente máximo del madridismo en el banquillo.

es el entrenador con más títulos en la historia del club: 14 en total, incluyendo dos (1960 y 1966), nueve y una . Dirigió al equipo durante 14 años y es el referente máximo del madridismo en el banquillo. Vicente del Bosque ganó dos Champions (2000 y 2002) y dos Ligas . Su gestión del vestuario, especialmente durante la era de los Galácticos , fue un modelo de equilibrio entre egos y rendimiento colectivo que pocos han igualado.

ganó dos (2000 y 2002) y dos . Su gestión del vestuario, especialmente durante la era de los , fue un modelo de equilibrio entre egos y rendimiento colectivo que pocos han igualado. Leo Beenhakker , el holandés que llegó en 1986, ganó tres Ligas consecutivas y sentó las bases del juego que luego continuaron otros. Su trabajo con Martín Vázquez , Míchel y Butragueño es parte del imaginario colectivo del madridismo.

, el holandés que llegó en 1986, ganó tres consecutivas y sentó las bases del juego que luego continuaron otros. Su trabajo con , y es parte del imaginario colectivo del madridismo. Jupp Heynckes ganó la Champions de 1998, la séptima copa de Europa blanca, con el gol de Predrag Mijatović en la final de Ámsterdam contra la Juventus . Fue una de las noches más importantes de la historia del club y Heynckes la preparó con una disciplina táctica que sorprendió al fútbol europeo.

ganó la de 1998, la séptima copa de Europa blanca, con el gol de en la final de contra la . Fue una de las noches más importantes de la historia del club y la preparó con una disciplina táctica que sorprendió al fútbol europeo. José Mourinho ganó en su primera temporada una Liga de 96 puntos que el Barça de Guardiola superó con 100, y en la segunda logró esos 100 puntos que nadie ha igualado. Su gestión del enfrentamiento con el Barça durante esos años, incluyendo las cuatro Supercopas y los enfrentamientos europeos, forma parte de la historia del fútbol español.

ganó en su primera temporada una de 96 puntos que el de superó con 100, y en la segunda logró esos 100 puntos que nadie ha igualado. Su gestión del enfrentamiento con el durante esos años, incluyendo las cuatro y los enfrentamientos europeos, forma parte de la historia del fútbol español. Carlo Ancelotti ganó la Decimocuarta en 2022, la Champions más celebrada de la era moderna del club, y también la Decimoquinta en 2024. Dos Champions , dos Ligas y una Copa del Rey en dos etapas distintas lo convierten en uno de los técnicos más exitosos de la historia del club. Su gestión humana del vestuario y su capacidad para sacar el máximo rendimiento de Benzema y Mbappé en distintos momentos son su legado más visible.

ganó la en 2022, la más celebrada de la era moderna del club, y también la en 2024. Dos , dos y una en dos etapas distintas lo convierten en uno de los técnicos más exitosos de la historia del club. Su gestión humana del vestuario y su capacidad para sacar el máximo rendimiento de y en distintos momentos son su legado más visible. Zinedine Zidane ganó tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018, un logro que ningún entrenador había conseguido en la historia del torneo. Su capacidad para mantener la cohesión del grupo en momentos de máxima presión y su instinto en los cambios durante los partidos eliminatorios son su marca reconocible.

Lo que Mourinho puede aportar y lo que puede complicar

El técnico portugués tiene 63 años y lleva al Benfica a una campaña europea sólida. Su estilo no ha cambiado sustancialmente: presión alta, mediocampistas combativos, orden defensivo prioritario y gestión dura de los egos. Es exactamente el perfil que Florentino considera que el vestuario necesita.

El riesgo es conocido: Mourinho genera conflictos. Con la prensa, con los jugadores que no se adaptan a su exigencia, con los directivos que no comparten su visión. En su primera etapa en el Madrid la guerra con Casillas envenenó el ambiente durante meses. En el Chelsea, en el United y en la Roma los finales fueron siempre traumáticos.

La pregunta que la junta se hace es si el Madrid de Mbappé, Vinicius y Bellingham necesita la mano dura del portugués o si eso mismo puede agravar la crisis en lugar de resolverla.

Florentino cree que sí la necesita. La reunión está programada.

Y en el Bernabéu, cuando Pérez toma una decisión, los matices de la junta suelen quedar en segundo plano.