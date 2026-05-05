El Atlético se queda sin el sueño de la Champions en el adiós de Griezmann

La eliminatoria fue floja en argumentos futbolísticos, y se la llevó el equipo que más apuntaba a ello, por potencial y por capacidad económica. 1-0 de rebote y poco más.

A partir de ahí, un equipo, el de Simeone, que poco pudo hacer, y otro, el de Arteta, que lo que propone es lo que está a la vista: físico, control, balón parado.

Alberto R. Barbero cuenta en Marca el sentir de los rojiblancos:

«No está obligado a más. La frase hecha que cabalga entre el título y la primera fase de esta crónica abrocha perfectamente la Champions que ha firmado el Atlético, con abrupto punto final en Londres. Porque el rojiblanco no parecía uno de los cuatro mejores equipos del continente, plantilla desequilibrada, recorrido hasta cierto punto errático, pero un iluminado con traje negro se empeñó de nuevo en desafiar cualquier lógica a la que llegaron las eliminatorias. Y por ahí cayeron tres rivales, uno mejor, otro peor, otro mediopensionista, hasta que apareció este Arsenal de Arteta que enfila ahora hacia Múnich. Ese viaje con el que fue lícito soñar…»

Y es que el Atlético fue lo que se preveía para un escenario así: falta de fluidez ante la siempre ruda defensa de local, con Julián tocado del tobillo, con Griezmann esta vez sin la varita, y de nuevo con un arbitraje pésimo y casero hasta decir basta. Y eso fue suficiente para que esta eliminatoria, con solo un gol en jugada, se decantara hacia el Arsenal, que ahora espera rival entre el Bayern o el PSG.

Pablo Lodeiro cuenta en ABC cómo terminó el sueño del Atlético en esta Champions que se le hace maldita al equipo colchonero: