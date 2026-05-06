Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Bayern vs PSG de semifinales de Champions

El Allianz Arena de Múnich acoge este miércoles 6 de mayo a las 16:00 horas el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League 2025-26 entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain.

Los bávaros llegan con la necesidad de remontar el 5-4 que el PSG construyó en el Parque de los Príncipes hace una semana en uno de los partidos más espectaculares de la temporada en Europa.

El Bayern vs PSG se juega este miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas en España, que es el horario habitual de la Champions League.

En cuanto a dónde verlo en España: será transmitido por Movistar, que es quien tiene los derechos exclusivos de la Champions League en nuestro país. Concretamente lo emite el canal Movistar Liga de Campeones, al que puedes acceder si tienes contratado el paquete de fútbol o deportes de Movistar+. También puedes verlo por streaming a través de la app o web de Movistar+ si tienes suscripción.

Por streaming internacional también está disponible en Disney+ y DAZN.

Si no tienes Movistar+, la opción legal es buscar un bar que lo emita, ya que en abierto no hay ningún canal que lo retransmita en España. La Champions lleva años siendo territorio exclusivo de Movistar en nuestro país.

La motivación extra para el Bayern es evidente: el ganador de esta eliminatoria jugará la final en el Allianz Arena, en casa. Levantar la Orejona en tu propio estadio es el tipo de oportunidad que aparece una vez en la carrera de un futbolista. Para los bávaros, que persiguen su sexta Champions, esa posibilidad es el combustible que necesitan para afrontar una remontada que matemáticamente es factible pero deportivamente enorme.

Lo que necesita cada equipo

El PSG llega con ventaja y con la condición de campeón vigente europeo que quiere revalidar. Su situación es cómoda sobre el papel: puede perder por un gol y seguir adelante. Un empate le lleva a la prórroga. Solo una derrota por dos o más goles le elimina.

El Bayern necesita ganar por dos goles de diferencia para pasar directamente. Ganar por uno le lleva a la prórroga. Todo lo demás significa eliminación. Con más de 40 goles marcados en esta edición de la Champions y siendo casi imbatible en casa durante el torneo, los bávaros tienen las armas. La pregunta es si el PSG les dará el espacio para usarlas.

La ida demostró que ambos equipos han decidido que su mejor defensa es el ataque. Nueve goles en un partido de semifinales de Champions es una declaración de intenciones que el Allianz Arena puede volver a ver esta tarde.

Las apuestas y las probabilidades

Las casas de apuestas han colocado al Bayern como favorito pese a la desventaja en el marcador global, lo que refleja el peso del factor campo y el historial del equipo alemán en su estadio.

La victoria del Bayern se cotiza a 1.65, el triunfo del PSG a 3.80 y el empate, que llevaría a la prórroga, a 5.25. Los algoritmos predictivos son más ajustados: 46% de probabilidades para el Bayern, 44% para el PSG y apenas un 10% para el empate. Casi nadie espera un partido sin ganador en los 90 minutos.

Las apuestas específicas más llamativas: «Más de 2.5 goles del Bayern» se cotiza a 1.83, reflejando la tendencia goleadora del equipo local. «Ambos equipos anotan en la primera mitad» ofrece una cuota de 2.50, razonable dado que los dos equipos necesitan atacar desde el inicio. Michael Olise y Luis Díaz aparecen como los candidatos más señalados a marcar, con cuota de 2.80.

Lo que hay en juego más allá del partido

El ganador se medirá en la final al Arsenal, que en la noche de ayer se impuso 1-0 al Atlético de Madrid. Si el Bayern remonta y llega a la final, la jugará en su propia casa. Es el escenario que los aficionados bávaros llevan semanas soñando y que convierte este partido en algo más que una eliminatoria de Champions.

El PSG quiere demostrar que su dominio en París no fue accidental y que puede gestionar una ventaja en el campo más difícil de Europa para hacerlo. El Bayern quiere demostrar que su historia en noches europeas grandes todavía se escribe.

Dónde verlo

En España lo emiten ESPN y DAZN. En Latinoamérica, ESPN Deportes, Fox Sports y Win Sports. Por radio, COPE ofrece narración en directo. En algunos territorios, Disney+ también da acceso al partido.

Horarios: 16:00 en España, 11:00 en Argentina y Colombia, 10:00 en México, 12:00 en Chile.

Nueve goles en la ida. El Allianz Arena lleno. Una final en casa como premio. Esta tarde en Múnich habrá fútbol de verdad.