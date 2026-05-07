Mourinho emplaza a Florentino: las 5 condiciones innegociables para regresar al Real Madrid

Todo en el aire.

José Mourinho y Florentino Pérez mantuvieron una videoconferencia de aproximadamente una hora hace 48 horas con Jorge Mendes como tercer participante.

El tema era el posible regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu, trece años después de su primera etapa. No se llegó a acuerdo. Florentino cerró la conversación con un lacónico «ya hablaremos» que deja todo en el aire hasta la semana que viene.

Lo que Mourinho puso sobre la mesa tiene una característica que lo distingue de cualquier otra negociación de su carrera: ninguna de sus cinco condiciones es económica. La cláusula de rescisión con el Benfica es de apenas 3 millones de euros. El dinero no es el problema. El problema, como siempre con Mourinho, es el poder.

Las cinco condiciones

Primera: dos temporadas. El técnico pide un contrato hasta 2028, un año menos que su etapa anterior. Es el plazo de quien quiere evaluar el proyecto sin atarse a largo plazo pero tampoco aceptar un papel provisional que le reste autoridad desde el primer día.

Segunda: un portavoz exclusivo. Mourinho quiere que alguien gestione los asuntos extracampo e institucionales de forma independiente, liberándole para concentrarse exclusivamente en el trabajo técnico. La referencia implícita es a los conflictos mediáticos que marcaron su primera etapa, donde la gestión comunicativa fue uno de los focos de tensión permanente con la directiva.

Tercera: independencia deportiva total. Es la condición más contundente y la que más dificultades puede generar con Florentino. Mourinho exige mando, control y respeto absoluto sobre sus decisiones tácticas sin interferencias de ningún directivo. Incluye explícitamente el derecho a dejar en el banquillo a cualquier jugador, incluyendo las grandes estrellas, sin que nadie desde la directiva pueda cuestionarlo. En un club donde Mbappé tiene el peso que tiene, esa condición es un órdago.

Cuarta: acceso directo a Florentino y salida de Pintus. El portugués quiere que Florentino Pérez sea su único interlocutor en las decisiones importantes, sin intermediarios. Y pide la salida de Antonio Pintus, el preparador físico actual, cuya cercanía con el presidente blanco es vista por Mourinho como una fuente potencial de conflicto. Pintus lleva años en el club y ha trabajado con varios entrenadores. Pedirle al presidente que prescinda de alguien de su confianza para satisfacer al nuevo entrenador es una exigencia de enorme peso simbólico.

Quinta: control sobre el área médica. Mourinho quiere implementar el protocolo de segunda opinión médica cuando un jugador lo solicite y participar activamente en las reuniones del área de salud del plantel. En un club que compite en cuatro frentes y cuya gestión de lesiones ha sido objeto de debate en las dos últimas temporadas, esta condición tiene un componente técnico real.

¿Por qué Florentino lo está considerando?

El Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar ninguno de los grandes títulos pese a las inversiones millonarias, con Mbappé como fichaje estelar que no ha producido el impacto esperado. La presión para dar un golpe de timón es real.

Florentino tiene otras opciones. Unai Emery aparece en los informes como alternativa sólida. Pero según las fuentes cercanas a las negociaciones, el presidente se inclina hacia el portugués incluso en contra de las recomendaciones de parte de su círculo cercano. La memoria de aquella Liga de 2011-12 con récord histórico de 100 puntos sigue teniendo peso en Chamartín.

Mourinho tiene 63 años y hay quienes argumentan que sus mejores momentos en los banquillos han quedado atrás. El Chelsea, el Tottenham y la Roma de los últimos años no han añadido lustre a su palmarés. Pero también es cierto que el técnico que ganó la Triple Corona con el Inter en 2010 y que firmó los 100 puntos con el Madrid en 2012 sigue siendo uno de los pocos entrenadores del mundo capaces de construir equipos ganadores en los grandes escenarios.

El Bernabéu conoce a Mourinho y Mourinho conoce el Bernabéu. La pregunta es si Florentino está dispuesto a ceder el nivel de control que el portugués exige, algo sin precedentes en la estructura del club.

La respuesta llegará la semana que viene.