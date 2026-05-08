Valverde acaba en el hospital tras su segunda pelea con Tchouaméni en menos de un día

El Real Madrid vive su peor crisis interna en años y el momento no podría ser más inoportuno: el Clásico ante el Barcelona se juega este domingo y el vestuario blanco está roto.

Federico Valverde, segundo capitán del equipo, fue trasladado al hospital este jueves tras un enfrentamiento en el vestuario con Aurélien Tchouaméni que fuentes internas del club califican como «el más serio jamás vivido» en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El uruguayo recibió el alta y se recupera en casa.

Los expedientes disciplinarios están abiertos para ambos jugadores con sanciones que podrían ser históricas.

Cómo se llegó hasta aquí

El miércoles hubo un primer choque durante el entrenamiento. Una falta en un ejercicio generó empujones y una discusión acalorada que continuó en el vestuario. Casi llegan a las manos. El cuerpo técnico intervino y aparentemente la situación quedó contenida.

El jueves por la mañana, al llegar a Valdebebas, Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni. Ese gesto marcó el tono de toda la sesión. La hostilidad se acumuló durante el entrenamiento como una olla a presión sin válvula de escape.

Al terminar la práctica, en el vestuario, la situación estalló de nuevo. Según Marca, Valverde sufrió un golpe severo que le produjo una herida profunda en la cabeza durante el forcejeo, no como consecuencia directa de un puñetazo sino cuando el jugador se resbaló en el tumulto. El cuerpo médico del club evaluó la herida y decidió el traslado hospitalario para suturarla y descartar complicaciones. Álvaro Arbeloa acompañó a Valverde durante el traslado.

El gabinete de crisis

José Ángel Sánchez, director general del club, convocó una reunión de urgencia sin precedentes. Ningún jugador abandonó las instalaciones hasta que la situación fue abordada formalmente. El Real Madrid ha abierto expedientes disciplinarios contra ambos futbolistas con sanciones económicas y deportivas que las fuentes consultadas describen como potencialmente históricas en el contexto del club.

El contexto de un vestuario fracturado

El incidente Valverde-Tchouaméni no es el único síntoma de un vestuario en descomposición. Hace poco hubo otro altercado entre Antonio Rüdiger y Sergi Carreras. Se reporta que seis futbolistas han dejado de hablarle al entrenador Arbeloa. Los nombres de Kylian Mbappé, Dani Ceballos y Dani Carvajal han aparecido en distintas controversias internas a lo largo de la temporada.

Tchouaméni llegó en 2022 procedente del AS Mónaco por cerca de 80 millones de euros. Valverde es pilar del mediocampo blanco desde 2016 y uno de los jugadores más respetados en el vestuario. Que sean precisamente ellos dos los protagonistas del incidente más grave de la temporada dice mucho sobre el nivel de tensión acumulada.

El peor momento para una crisis

El Real Madrid llega al Clásico del domingo prácticamente sin opciones de título, lo que elimina el factor motivacional que en otros años ha servido para mantener la unidad en momentos difíciles. Sin título en juego y con el vestuario fracturado, Arbeloa tiene que preparar el partido más mediático de la temporada con dos de sus jugadores clave en el foco de una crisis disciplinaria sin precedentes.

La temporada empezó con Mbappé como promesa de una nueva era. Termina con Valverde en el hospital y expedientes abiertos en Valdebebas.

El Clásico es el domingo. El Real Madrid llega roto.