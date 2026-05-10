Un Atlético sin rumbo se desploma y el Celta aprovecha su oportunidad europea

El Atlético volvió a tropezar en casa en una noche gris, marcada por la sensación de oportunidad desperdiciada. El equipo rojiblanco parecía tener el partido bajo control en varios tramos, pero una decisión desde el banquillo cambió el rumbo del encuentro y terminó por condenarlo.

La sustitución de Griezmann llegó cuando el conjunto de Simeone ofrecía sus mejores minutos, todavía con el marcador igualado. A partir de ahí, el equipo perdió filo y el Celta, sin hacer demasiado ruido, encontró el premio. La jugada decisiva nació de un fallo poco habitual en Koke, que acabó derivando en una acción precisa: Swedberg filtró hacia dentro y Borja Iglesias resolvió con una definición sutil que silenció el estadio.

El contexto no ayudaba. La reciente eliminación europea seguía pesando en el ambiente, pese a que la próxima Champions parece ya encaminada. La grada, entre resignada y melancólica, acompañaba a un equipo que nunca terminó de encenderse en una noche desapacible.

El inicio había sido prometedor. Griezmann rozó el gol, se pidió un penalti por una mano dudosa y Lookman estrelló un balón en la escuadra. Sin embargo, todo se movía a medio gas, como si ninguno de los dos equipos quisiera romper del todo el guion. El choque, más que intenso, se volvió plano.

El regreso de Giménez duró poco: apenas veinte minutos antes de retirarse tras un duro choque con Borja Iglesias. Su salida volvió a evidenciar los problemas físicos que le han lastrado durante la temporada.

El Celta, por su parte, se limitó a gestionar con paciencia, apenas inquietando a Oblak en la primera mitad. Simeone buscó soluciones intercambiando piezas, con Llorente y Baena alternando posiciones, pero el equipo no encontraba continuidad ni ritmo. Las ocasiones llegaban, pero sin verdadero peligro.

Tras el descanso, el Atlético tuvo una de sus mejores acciones colectivas, con participación de Koke, Baena y Sorloth, pero Radu respondió con una gran intervención. Fue un espejismo. Poco después, los cambios del técnico argentino terminaron por desdibujar al equipo.

La salida de jugadores clave y la falta de reacción posterior dejaron al Atlético sin capacidad de respuesta en el tramo final. Mientras tanto, el Celta se aferró a su ventaja con oficio y sin sobresaltos, incluso con la colaboración de un arbitraje permisivo con el paso del tiempo.

El desenlace dejó dos sensaciones opuestas: la ilusión celeste por acercarse a Europa y la frustración rojiblanca en una noche que terminó envuelta en desencanto.