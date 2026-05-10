El Barça corona la Liga con una exhibición de autoridad y hunde al Madrid en otro Clásico gris

El Barça convirtió el Clásico en un trámite con aroma de fiesta. Le bastó un inicio feroz, una presión alta y una idea de juego perfectamente asumida para dejar al Real Madrid sin respuesta y celebrar la Liga con un triunfo rotundo.

El equipo de Hansi Flick volvió a mostrar lo que más le ha definido durante el curso: orden, compromiso colectivo y una lectura muy clara de los momentos del partido. Incluso con bajas importantes, mantuvo el plan, ajustó piezas y castigó a un Madrid desorientado, incapaz de sostener el pulso en los primeros compases.

El golpe llegó pronto. Rashford abrió el marcador con una falta impecable y, poco después, Ferran Torres amplió la ventaja tras una jugada bien hilada por el ataque azulgrana. En menos de veinte minutos, el duelo quedó prácticamente decidido y el ambiente se inclinó por completo hacia el lado culé.

A partir de ahí, el Madrid quedó atrapado entre sus errores, sus ausencias y su falta de continuidad. Courtois evitó un marcador todavía más duro, pero el equipo blanco apenas consiguió generar amenaza sostenida, salvo acciones aisladas de Vinicius, Bellingham y algún arreón de Brahim.

Claves del partido