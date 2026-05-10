Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Barça vs Real Madrid donde los culés pretenden rematar la Liga

Nunca había ocurrido en 124 años de historia del Clásico. Esta noche puede ocurrir.

El Barcelona recibe al Real Madrid en el Camp Nou a las 21:00 horas con once puntos de ventaja en LaLiga y doce por disputar. Un empate esta noche hace al Barcelona campeón matemático. Una victoria, ganar al Real Madrid en casa con el trofeo esperando en el túnel, sería algo que ninguna de las 28 ligas anteriores del club azulgrana había producido: el título ganado en un Clásico directo.

En 124 años de enfrentamientos, nunca había pasado. Esta noche puede ser la primera vez.

Sorpresa en la convocatoria del Real Madrid. Kylian Mbappé se cae de la convocatoria de Álvaro Arbeloa.

El crack francés no jugará el Clásico al que si van Courtois y Tchouameni.

El Barcelona que llega como favorito absoluto

El equipo de Hansi Flick ha sido el mejor de LaLiga durante toda la temporada sin discusión posible. Once puntos de ventaja sobre el segundo clasificado no son el resultado de la suerte sino de una superioridad mantenida durante nueve meses. Lewandowski, Lamine Yamal, Pedri y Gavi han funcionado como los mejores de sus posiciones en el campeonato en los momentos que importaban.

El Camp Nou lleva toda la temporada invicto en LaLiga. Solo una derrota fuera de casa, el 3-2 ante el Villarreal, ha manchado un registro doméstico que esta noche busca su culminación más memorable.

La temporada no ha sido perfecta. Las eliminaciones en Europa y en la Copa del Rey han dejado heridas que el título de Liga puede cicatrizar pero no borrar. Ya ganaron la Supercopa de España ante el Real Madrid en enero. Ahora quieren la Liga. Y la quieren ganar ante ellos, esta noche, en el Camp Nou, con el trofeo listo para ser levantado.

Matemáticamente pueden perder y seguir siendo campeones con ocho puntos de ventaja y nueve por disputar. Pero el fútbol no funciona solo con matemáticas. Ganar al Real Madrid esta noche tiene un valor simbólico que ninguna calculadora puede medir.

El Real Madrid que llega roto

El contexto merengue para este Clásico es el peor que se recuerda en años. La semana en Valdebebas ha estado dominada por los incidentes entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, con el segundo capitán del equipo hospitalizado tras un enfrentamiento en el vestuario que fuentes internas califican como el más grave en la historia de la Ciudad Deportiva. Expedientes disciplinarios abiertos, vestuario fracturado, seis jugadores que han dejado de hablarle al entrenador según algunas informaciones.

Álvaro Arbeloa debuta en un Clásico como entrenador en las peores condiciones imaginables: sin opciones de título, con el equipo en crisis interna y con la misión de evitar que el mayor rival de la historia del club celebre la liga ante sus propios ojos.

El objetivo del Real Madrid esta noche no es matemático. Es emocional y simbólico: la dignidad. Evitar ser testigo del festejo ajeno. Evitar que Lewandowski levante el trofeo en el Camp Nou mientras los blancos todavía están en el campo.

Con Vinicius Junior, Bellingham y Brahim Díaz tienen capacidad ofensiva para crear problemas. Las casas de apuestas los dan como perdedores claros pero el fútbol ha producido sorpresas en circunstancias más inverosímiles.

Las cifras que definen el momento

Si el Barcelona gana esta noche e iguala al Real Madrid en victorias históricas en el Clásico, ambos quedarán con 106. El partido número 125 de la historia del enfrentamiento puede ser el que equilibre el marcador histórico y simultáneamente entregue el título de Liga.

Flick busca su segundo título liguero consecutivo con el Barcelona. El Real Madrid no gana una Liga desde la temporada 2023-2024. La brecha entre ambos proyectos esta temporada ha sido de once puntos, pero se ha notado en todo: en la solidez defensiva, en la creatividad ofensiva, en la cohesión de vestuario, en la confianza con que los azulgranas han gestionado los partidos importantes.

Dónde verlo

En España lo emiten Movistar Plus+ (canales M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+ básico, M+ Vamos 2 y LaLiga TV Bar), Orange Fútbol 1 y DAZN. El árbitro es Alejandro Hernández Hernández.

Horarios: 20:00 en Reino Unido, 15:00 en Nueva York, 12:00 en Los Ángeles, 13:00 en México, 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador, 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay.

En Latinoamérica: ESPN y Disney+. En Estados Unidos: ESPN+. En México: Sky Sports.

La historia que puede escribirse esta noche

124 años de Clásicos. 28 ligas del Barcelona. Ninguna ganada en un enfrentamiento directo contra el Real Madrid.

Esta noche a las 21:00 horas en el Camp Nou eso puede cambiar. El trofeo está en el estadio. La afición azulgrana tiene la celebración preparada. Y el Real Madrid llega con el vestuario roto intentando encontrar la dignidad que la temporada le ha negado.

El Clásico más extraño de la última década. El más desigual en términos de situación. Y potencialmente el más histórico.

A las 21:00.