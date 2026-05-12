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Terremoto institucional en el Santiago Bernabéu

Florentino Pérez convoca elecciones y desafía a sus críticos

El presidente del Real Madrid niega rumores sobre su salud, denuncia una campaña en su contra y anuncia que volverá a presentarse para “defender el club de intereses externos”

Florentino Pérez convoca elecciones y desafía a sus críticos
Florentino Pérez PD.
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Florentino Pérez ha decidido mover ficha en pleno clima de tensión mediática y deportiva. El máximo dirigente del Real Madrid anunció públicamente la convocatoria de elecciones a la presidencia del club, al tiempo que confirmó su intención de volver a concurrir al cargo. Lejos de plantearse una retirada, el presidente fue tajante: no piensa dar un paso al lado.

Su intervención estuvo marcada por un tono firme y defensivo frente a lo que considera una ofensiva injustificada contra su figura y la institución.

Pérez rechazó de forma rotunda los rumores sobre su estado de salud, calificándolos de falsos y malintencionados, y aseguró encontrarse en plena forma tanto a nivel personal como profesional.

El dirigente madridista reivindicó su legado al frente del club, recordando los numerosos títulos conquistados durante sus etapas en la presidencia, y subrayó que su objetivo sigue siendo mantener al Real Madrid en la élite mundial.

Además, lanzó un mensaje directo a posibles rivales: anima a cualquier candidato a presentarse, pero exige claridad en sus propuestas y en la financiación de sus proyectos.

Durante su comparecencia también hubo espacio para cargar contra determinados sectores mediáticos y voces del entorno blanco, a los que acusó de intentar influir en la gobernanza del club sin éxito. Pérez defendió la estabilidad institucional del Real Madrid pese a una temporada sin grandes títulos y rechazó que se esté viviendo una crisis interna.

El presidente recordó además los difíciles inicios de su gestión a principios de siglo, cuando tuvo que responder económicamente para garantizar la viabilidad del club, y destacó la actual solidez financiera como uno de sus mayores logros. En la misma línea, defendió la remodelación del Santiago Bernabéu y desmintió las cifras infladas sobre el coste de las obras.

En su discurso también abordó algunas de las decisiones más controvertidas de su mandato, como la expulsión de grupos ultras o la lucha contra la reventa de entradas, insistiendo en que son medidas necesarias para proteger la imagen y los valores del club.

Finalmente, enmarcó la convocatoria electoral como una respuesta directa a lo que define como una corriente antimadridista creciente. Su candidatura, aseguró, tendrá como objetivo blindar el modelo de propiedad del club y evitar que intereses ajenos se hagan con el control de la entidad.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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