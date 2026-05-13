Florentino Pérez defiende su Real Madrid, sacude a los periodistas y declara la guerra al mundo

Y Florentino Pérez cogió su fusil.

Se presentó este martes ante los medios con la contundencia de quien lleva 26 años al frente del club más laureado del mundo y no tiene ninguna intención de abandonar el cargo.

Una hora larga de rueda de prensa en que el presidente del Real Madrid dejó claro desde la primera frase que no había ido a pedir disculpas ni a reconocer errores: había ido a pelear.

«Lamento comunicarles que no tengo intención de dimitir», fue su primer mensaje.

Y para que no quedara ninguna duda: «Me tendrán que echar a tiros».

Florentino Pérez da paso a una periodista en la rueda de prensa: “A ver, esa niña, que tiene derecho a hablar, que sois todos muy feos” pic.twitter.com/aVxUtErEAf — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) May 12, 2026

El hombre que ha construido la era más gloriosa del Real Madrid

Para entender por qué Florentino Pérez habla desde esa posición de autoridad conviene recordar lo que ha construido durante sus dos décadas largas al frente del club. Bajo su presidencia el Real Madrid ha ganado 66 títulos: 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Copas de Europa en fútbol y 3 en baloncesto. Cuando llegó al poder en 2000, el club llevaba 32 años sin ganar la Champions. Bajo su mandato ha ganado siete más.

«Este es el club con el palmarés más grande del mundo, el más valioso según Forbes y también líder en ingresos según Deloitte», recordó con el orgullo de quien puede respaldar cada cifra con un trofeo.

Forbes valora al Real Madrid en más de 6.000 millones de dólares, el club más valioso del planeta. La reforma del Santiago Bernabéu, ahora uno de los estadios tecnológicamente más avanzados del mundo, es obra de su gestión. Los fichajes de Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo y más recientemente Mbappé definen una política de estrellas que ha convertido al Real Madrid en el club más conocido del mundo.

Paralelamente preside ACS, la constructora que factura 50.000 millones de euros anuales y es líder mundial en su sector. «Me levanto temprano y me acuesto tarde, trabajo como un animal», afirmó cuando le preguntaron por su estado de salud, desmintiendo con energía los rumores que habían circulado sobre posibles problemas médicos. «Mi salud es perfecta».

🫵💣 FLORENTINO SIGUE ATACANDO por el CASO NEGREIRA: ‼️ "He ganado 7 ligas, pero podría haber ganado 14, porque las otras me las han robado". ‼️ "Este año nos han quitado 18 puntos, si alguno ve RMTV, lo habrá podido ver". pic.twitter.com/f5UiUbngAE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

La convocatoria de elecciones: devolver el poder a los socios

Florentino anunció la convocatoria inmediata del proceso electoral para la junta directiva. Lo presentó no como una retirada sino como exactamente lo contrario: «Era necesario devolver el poder a los socios, los verdaderos propietarios del Real Madrid», frente a lo que definió como «sectores que buscan apoderarse del club».

Es un movimiento que demuestra su confianza en el respaldo de los socios madridistas, los mismos que lo han elegido presidente con mayorías amplias en todas las elecciones en que se ha presentado. La convocatoria electoral no es una debilidad: es una apelación directa a la base del club sobre la cabeza de quienes lo cuestionan.

"YO NO HE VENIDO AQUÍ A QUE UNOS ÁRBITROS SE ENRIQUEZCAN CON EL DINERO DEL BARCELONA" 💥 Florentino Pérez deja un recado al eterno rival pic.twitter.com/Rdx0TKCOer — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

Exabrupto contra la prensa por la «campaña organizada»

Uno de los momentos más surreales de la rueda de prensa de Florentino fue el enfrentamiento con parte de la prensa española. Acusó a determinados medios de llevar a cabo «una campaña organizada» para desprestigiar al club: «Algunos se dedican cada día a desprestigiar al Real Madrid. Quiero terminar con esta corriente antimadridista porque buscan acabar con el club». Sin embargo, luego fue bastante específico al señalar a ABC, su matriz Vocento y su diario deportivo Relevo, desaparecido hace un año.

Especialmente duro fue el careo con el reportero del diario que se encontraba en la rueda de prensa.

Mencionó la existencia de «un diario financiado por la Liga» utilizado para atacar sistemáticamente al club blanco y señaló «una conspiración entre periodistas que creen tener el control sobre el club». «¿Porque no ganamos al Barcelona el otro día nos quieren matar?», planteó retóricamente.

Quien conozca la historia del Real Madrid en los últimos 25 años sabe que la tensión entre Florentino y determinados sectores mediáticos es estructural y viene de lejos. El presidente ha aprendido a leer esa presión como parte del territorio que viene con gestionar el club más exigente del mundo.

El incidente Valverde-Tchouaméni: lo grave son las filtraciones

Cuando le preguntaron sobre el enfrentamiento entre los dos jugadores, Florentino lo contextualizó con la perspectiva de quien lleva más de dos décadas gestionando vestuarios con las mayores estrellas del planeta: «Llevo 26 años aquí y ha habido peleas entre jugadores casi todas las temporadas; incluso ocurren todos los días durante los entrenamientos, pero eso es normal y no tiene mayor relevancia».

Lo que sí le preocupó, y lo dijo con claridad, fue la filtración del asunto a los medios: «Si alguien dentro del club lo saca fuera, eso es aún peor. La filtración es lo grave; es la primera vez que lo veo». Un presidente que lleva 26 años gestionando el vestuario más mediático del mundo sabe distinguir entre un conflicto menor entre jugadores y una filtración deliberada destinada a dañar la imagen del club.

El caso Negreira: la batalla que lleva al UEFA

Florentino dedicó parte importante de su intervención al caso Negreira, el escándalo por los pagos del Barcelona al exjefe arbitral durante dos décadas, que está elaborando en un dossier extenso para enviar a la UEFA.

«No puede ser que estemos bajo sospecha por corrupción pagada durante 20 años», protestó con una indignación que sonaba genuina. El presidente se posicionó como defensor no solo del Real Madrid sino de la integridad del fútbol español e internacional, argumentando que los pagos del Barcelona han perjudicado históricamente al club blanco tanto en competiciones nacionales como europeas.

Es uno de los frentes en que Florentino lleva años peleando y en que la documentación judicial ha ido dándole razón progresivamente.