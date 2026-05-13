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El histórico capitán blanco se posiciona con firmeza ante un posible relevo en el banquillo

Iker Casillas rompe el silencio y veta el regreso de Mourinho al Real Madrid

El exguardameta deja claro que, pese a reconocer su trayectoria, no considera al técnico portugués la mejor opción para liderar el proyecto del club

Iker Casillas rompe el silencio y veta el regreso de Mourinho al Real Madrid
Iker Casillas Mourinho PD.
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Iker Casillas ha vuelto a situarse en el centro del debate madridista tras pronunciarse de manera contundente sobre el futuro del banquillo del Real Madrid. El exportero y leyenda del club utilizó sus redes sociales para dejar clara su postura ante la posibilidad de que José Mourinho vuelva a dirigir al conjunto blanco.

Lejos de la ambigüedad, Casillas fue directo. Reconoció el valor profesional del entrenador portugués, pero marcó distancia en lo personal y, sobre todo, en lo deportivo. En su mensaje, dejó entrever que no ve en Mourinho la figura adecuada para liderar una nueva etapa en el equipo.

“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional, pero no le quiero en el Real Madrid”, expresó de forma tajante. Además, añadió que, desde su punto de vista, existen otros técnicos más capacitados para asumir la responsabilidad de dirigir al club que considera “el equipo de su vida”.

Sus palabras no han pasado desapercibidas, especialmente por el trasfondo que arrastran. Casillas y Mourinho compartieron vestuario durante una de las etapas más intensas y polémicas del Real Madrid reciente, entre 2010 y 2013. Aquellos años estuvieron marcados por tensiones internas que terminaron afectando directamente al portero, quien llegó a perder la titularidad en decisiones que generaron una enorme controversia.

El recuerdo de aquel periodo parece seguir presente. Aunque el exportero evita entrar en confrontaciones directas, su rechazo deja entrever que las cicatrices de aquella convivencia no se han borrado por completo.

El debate ahora se traslada al entorno madridista, donde la posible sucesión en el banquillo vuelve a abrir viejas heridas y opiniones divididas. Mientras algunos valoran la experiencia y carácter de Mourinho, voces autorizadas como la de Casillas apuestan por un perfil diferente para guiar el futuro del club.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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