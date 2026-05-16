El Racing resurge: 14 años de caída y redención culminan con el ansiado ascenso

Catorce años después de su última aparición en la élite, el Racing de Santander vuelve a pisar la Primera división. El camino no ha sido sencillo: ha estado lleno de golpes, dudas y reconstrucciones constantes, pero el equipo cántabro ha terminado imponiendo su ley en una campaña en la que supo resistir y crecer en los momentos clave.

El recuerdo de aquel 13 de mayo de 2012 todavía pesa en la memoria racinguista. Aquel día, una derrota en El Sardinero certificaba el descenso tras una temporada caótica, marcada por inestabilidad en el banquillo y una grave crisis institucional que dejó al club al borde de la desaparición. Lo que vino después fue un largo periodo de supervivencia en categorías inferiores, con más sombras que luces.

En ese contexto adverso, la afición jugó un papel determinante. Cuando todo parecía perdido, fueron los seguidores quienes sostuvieron al club y evitaron su hundimiento definitivo. Desde entonces, el Racing ha transitado durante años por Segunda B y Primera RFEF, alternando ascensos fugaces con nuevas caídas, acumulando experiencia y cicatrices en el camino.

El regreso a Primera no solo tiene valor deportivo, sino también simbólico. Santander recupera a uno de sus grandes emblemas futbolísticos, un club con historia en la Liga española, fundador del campeonato y protagonista en distintas etapas del fútbol nacional. Su legado incluye un subcampeonato liguero, varias semifinales coperas y una tradición de cantera que ha nutrido a equipos de primer nivel.

El ascenso también es el reconocimiento a una afición que nunca dejó de creer.

El Sardinero ha sido un fortín repleto jornada tras jornada, y el apoyo fuera de casa ha sido igualmente masivo. La conexión entre grada y equipo ha sido uno de los motores de este éxito.

En lo deportivo, el Racing ha mostrado una regularidad difícil de igualar. Ha ocupado los puestos de cabeza durante la mayor parte del campeonato, con un estilo ofensivo que ha terminado marcando diferencias. Jugadores como Íñigo Vicente y Andrés Martín han liderado el ataque con determinación, convirtiéndose en piezas clave del rendimiento del equipo.

El técnico José Alberto ha sido otro de los nombres propios del ascenso. Su propuesta valiente generó dudas en sus inicios, pero con el paso de las jornadas logró ajustar el equilibrio del equipo sin renunciar a su identidad ofensiva, una apuesta que terminó dando resultados.

A nivel institucional, la estabilidad ha sido fundamental. La llegada de una nueva propiedad puso fin a años de incertidumbre y permitió construir un proyecto sólido. La dirección deportiva, con Chema Aragón al frente, acertó en la confección de una plantilla competitiva, reforzada con inteligencia tanto en verano como en invierno.

Pese a contratiempos importantes, como salidas y lesiones en momentos clave, el grupo respondió con carácter. Futbolistas como Villalibre, Guliashvili o los jóvenes del centro del campo asumieron responsabilidades y mantuvieron el nivel competitivo hasta sellar el objetivo.

El Racing cierra así una etapa larga y complicada. De la amenaza de desaparición a recuperar su sitio entre los grandes, el club cántabro vuelve a Primera con la sensación de haber reconstruido mucho más que un equipo: ha recuperado su identidad.