Lewandowski cierra su etapa en el Barça: adiós con legado, títulos y una misión cumplida

El Barcelona pierde a uno de los nombres clave de su reciente resurgir. Robert Lewandowski anunció su salida del club tras cuatro temporadas en las que se convirtió en pieza fundamental para devolver al equipo a la primera línea del fútbol europeo.

El atacante polaco, que alcanzará los 38 años este verano, comunicó su decisión a través de redes sociales con un mensaje cargado de balance personal. Considera que su etapa en el conjunto azulgrana ha llegado a su fin tras cumplir con los objetivos que se había trazado desde su llegada.

Durante su paso por el club, Lewandowski fue sinónimo de eficacia y regularidad. Su aportación se tradujo en títulos —tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas— y en cifras que lo colocan entre los grandes goleadores históricos de la entidad, con 119 tantos en 191 encuentros.

Más allá de los números, el club ha puesto en valor su peso en el vestuario, donde ejerció como referente para las nuevas generaciones. Su disciplina y exigencia marcaron una pauta en un equipo que atravesaba una etapa de reconstrucción cuando aterrizó procedente del Bayern en 2022.

El delantero se despedirá de la afición este domingo en el Camp Nou, en el duelo ante el Betis, en lo que será su última aparición como local antes de poner rumbo a un destino aún desconocido.

En paralelo, su salida deja un vacío difícil de cubrir. El técnico Hansi Flick reconoció que encontrar un delantero con su capacidad goleadora no será sencillo, y asumió que el club deberá reconstruir su frente ofensivo ante la incertidumbre que rodea también a otros atacantes de la plantilla.

Aunque su etapa en Barcelona estuvo marcada por éxitos domésticos, Lewandowski se marcha con una cuenta pendiente: la Liga de Campeones, un objetivo que rozó sin poder conquistar.

Su futuro apunta ahora a nuevos horizontes, con opciones que podrían llevarlo fuera de Europa, mientras el Barça se enfrenta al desafío inmediato de redefinir su ataque sin su principal referencia ofensiva.