Un Madrid práctico desnuda a un Sevilla atenazado y salva la tarde sin sobresaltos

El Real Madrid salió de Nervión con tres puntos que valen más por su eficacia que por su fútbol. Sin necesidad de desplegar su mejor versión, el conjunto blanco supo leer un partido condicionado por la ansiedad de un Sevilla que jugaba con el miedo al descenso. La tensión prevista se diluyó con el paso de los minutos, también por lo que ocurría en otros campos, y terminó en una derrota asumida con alivio por la grada local.

El equipo de Luis García arrancó con energía, consciente de lo que había en juego. Generó varias llegadas peligrosas en los primeros compases, con un activo Oso liderando las intentonas. Probó primero desde lejos y luego obligó a Courtois a intervenir con una gran parada. Maupay también tuvo su opción, aunque sin contundencia. Pero ese impulso inicial se fue apagando en cuanto el Madrid empezó a dominar el ritmo con posesiones largas.

En ese contexto, apareció la acción decisiva. Un envío lateral terminó en una disputa entre Mbappé y Carmona, con un contacto que generó polémica. El balón quedó suelto y Vinicius no perdonó, colocando el esférico junto al palo. La jugada, protestada por los locales, siguió la línea arbitral reciente en acciones similares y subió al marcador.

El gol fue un golpe difícil de digerir para el Sevilla, que perdió claridad y se mostró incapaz de recomponerse. El Madrid, sin alardes, controló el encuentro desde la medular, con Bellingham marcando el ritmo. Vinicius, más pendiente de sus duelos con la grada y los defensores, perdió protagonismo ofensivo, mientras Mbappé dejó algún destello sin demasiado premio.

Tras el descanso, el guion apenas cambió. El Sevilla intentó apretar más arriba, pero se encontró con un rival cómodo en la gestión. Los cambios locales agitaron momentáneamente el partido: Ejuke y Oso generaron peligro inmediato, y Alexis tuvo el empate en sus botas sin acierto. El encuentro se abrió por momentos, con espacios para ambos lados.

Mbappé tuvo una carrera clara que terminó frustrada por la defensa, y Akor Adams desperdició una ocasión inmejorable ante Courtois. El Sevilla lo intentó con más corazón que orden, mientras el Madrid esperaba su momento para sentenciar. Incluso llegó a marcar el francés, aunque en fuera de juego claro.

En el tramo final, los blancos refrescaron el centro del campo y resistieron el último empuje local, que obligó a Courtois a intervenir para asegurar el resultado. El pitido final dejó sensaciones opuestas: victoria sin brillo del Madrid y permanencia celebrada sin entusiasmo por un Sevilla que evidenció muchas carencias.