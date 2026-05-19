De la Fuente desvelará el próximo lunes la lista definitiva de España para el Mundial

La cuenta atrás para conocer la España del Mundial ya tiene fecha marcada. Luis de la Fuente desvelará el próximo lunes 25 de mayo, a las 12:30 horas (CEST), la lista definitiva de futbolistas que representarán al país en la cita mundialista de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio se realizará en Madrid, concretamente en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica, en plena Gran Vía. De la extensa preselección de 55 jugadores presentada días atrás, el técnico riojano deberá elegir a los 26 nombres que integrarán el grupo final.

El equipo iniciará su preparación el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde arrancará una concentración que servirá para afinar detalles antes del gran torneo. Junto a los convocados, también se incorporarán futbolistas de apoyo que permanecerán con el grupo hasta el primer ensayo amistoso.

España disputará su primer test el 4 de junio frente a Irak en el estadio de Riazor, en A Coruña. Cuatro días más tarde, el combinado nacional cruzará el Atlántico para medirse a Perú en Puebla, México.

El estreno en el Mundial llegará el 15 de junio, cuando el conjunto español se enfrente a Cabo Verde en Atlanta, iniciando así su camino en la competición.