Portugal desafía al tiempo: Cristiano Ronaldo irá a su sexto Mundial a los 41 años

Cristiano Ronaldo sigue rompiendo cualquier lógica del fútbol moderno. A sus 41 años, el delantero portugués ha sido incluido en la convocatoria definitiva de Portugal para el Mundial de 2026, convirtiéndose en protagonista de una hazaña que lo mantiene en la élite por más de dos décadas.

El seleccionador Roberto Martínez confirmó una lista de 26 futbolistas en la que el nombre del astro del Al-Nassr era esperado, pese a las dudas que surgieron tras la lesión que lo apartó de los amistosos de marzo frente a México y Estados Unidos.

Superado ese contratiempo físico, el cinco veces Balón de Oro se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo, un registro histórico que, salvo imprevistos, también alcanzará Lionel Messi, prolongando así una rivalidad que ha marcado una era.

Ronaldo, nacido en Madeira y con seis Eurocopas a sus espaldas, ya había adelantado meses atrás que esta cita mundialista será el cierre definitivo de su legendaria carrera con la selección.

Portugal no solo contará con su emblema, sino con una generación de altísimo nivel competitivo. El combinado luso reúne talento consolidado en la élite europea, con nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva o Rúben Dias, además del núcleo emergente del PSG formado por Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

En el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Portugal compartirá grupo con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Antes del debut, el equipo afinará su preparación con dos encuentros amistosos en territorio portugués: primero ante Chile y luego frente a Nigeria, justo antes de instalar su base en Florida.

La presencia de Cristiano no solo añade peso histórico, sino que coloca a Portugal ante una última gran oportunidad de conquistar el título con su máxima figura aún en escena.