Terremoto en el Real Madrid: Florentino tendrá rival tras 20 años sin urnas

El Real Madrid se adentra en un escenario inédito en las últimas dos décadas: elecciones reales con más de un aspirante. Enrique Riquelme ha decidido dar el paso definitivo y enfrentarse a Florentino Pérez en las urnas, reactivando un proceso democrático que llevaba años sin competencia efectiva.

El empresario ya ha comunicado oficialmente a la Junta Electoral su intención de concurrir a la presidencia, un movimiento clave que pone en marcha la maquinaria electoral del club. A partir de ahora, dispone de un plazo limitado para completar todos los requisitos formales y económicos exigidos por la entidad, con fecha límite este sábado.

Riquelme no llega de improviso. Aunque en 2021 tanteó presentarse, esta vez su proyecto llega más armado, pese a que el calendario se ha adelantado respecto a sus aviones iniciales, que apuntaban a 2028. En las últimas semanas ha trabajado intensamente para estructurar un equipo directivo sólido y garantizar el respaldo financiero necesario, cifrado en un preaval cercano a los 194 millones de euros.

Su candidatura introduce un elemento que no se veía desde hace años: oposición real a Florentino Pérez, presidente sin rival desde su regreso en 2009. Riquelme defiende la necesidad de abrir un debate profundo sobre el rumbo del club y ha apelado a una “responsabilidad moral” para impulsar el cambio dentro del madridismo.

Mientras tanto, en la cúpula del club se sigue el movimiento con cautela, pero sin señales de alarma. Sin embargo, la posible convocatoria electoral sí podría tener consecuencias inmediatas en el plano deportivo. Decisiones estratégicas, como la elección del próximo entrenador, quedarían en suspenso hasta después de los comicios.

En ese contexto, operaciones avanzadas como el posible regreso de José Mourinho al banquillo madridista quedarían congeladas si se confirma la existencia de varias candidaturas. El club evitaría tomar decisiones de gran calado hasta conocer al presidente que resulte elegido.

Si no hay contratiempos en la validación de la candidatura de Riquelme, el Real Madrid celebraría elecciones el próximo 7 de junio. Una cita que podría poner fin a años de continuidad sin oposición y abrir una nueva etapa en la historia institucional del club.