Riquelme busca apoyo internacional ante la negativa de bancos españoles para pelear con Florentino Pérez

22 de mayo de 2026. La lucha por la presidencia del Real Madrid ha tomado un nuevo rumbo. Enrique Riquelme, empresario oriundo de Alicante y fundador de Cox Energy, se encuentra en una carrera contrarreloj para conseguir el apoyo financiero que le permita presentarse a las elecciones. La esencia sigue siendo la misma que ha marcado la historia del club: dinero, solvencia y un respaldo que pese más de lo que parece. Esta vez, la banca española no ha respondido, lo que ha llevado al candidato a fijar su mirada en Andorra y Canadá.

De acuerdo con información publicada por Vozpópuli, Riquelme habría encontrado una opción viable a través de Scotiabank y Andbank para estructurar el aval que exigen los estatutos del club merengue. Este movimiento no es baladí: el requerimiento asciende a aproximadamente el 15 % del presupuesto del club, lo que equivale a unos 187 millones de euros. No es precisamente un mero trámite administrativo. Y menos aún cuando varias entidades españolas, como Santander y BBVA, se han desmarcado de esta operación.

Un aval que mide mucho más que la cuenta corriente

El sistema electoral del Real Madrid vuelve a plantear una pregunta recurrente: ¿quién tiene realmente la capacidad económica para competir en un club con recursos casi estatales? El aval actúa como un filtro deportivo y financiero simultáneamente. Protege al club, sí, pero también limita la entrada hasta dejarla casi tan estrecha como el ancho de una tarjeta de crédito exclusiva.

Elemento Dato Candidato Enrique Riquelme Perfil Empresario, fundador de Cox Energy Importe del aval Cerca de 187 millones de euros Vía alternativa Bancos de Andorra y Canadá Estado Candidatura en preparación, con plazo al límite

Esta jugada también tiene una dimensión política interna. La posible llegada de Riquelme ha activado las alarmas en el entorno de Florentino Pérez, quien no está dispuesto a ceder su trono sin mostrar resistencia. En este tablero, la capacidad empresarial cuenta tanto como convencer a los socios sobre la existencia de una alternativa real. Por ahora, el relato del “cambio” sigue avanzando, pero siempre con la calculadora en mano.

Florentino sigue teniendo ventaja, pero ya no juega solo el reloj

A estas alturas, el gran favorito sigue siendo Florentino Pérez. Su control sobre las instituciones, la estabilidad en lo deportivo y la fuerza de marca del Madrid hacen que cualquier desafío se presente como una montaña difícil de escalar. Sin embargo, la aparición de un rival con recursos e ímpetu añade un toque inesperado a una elección que parecía tan predecible como el clima estival.

El pronóstico es claro: si Riquelme logra formalizar el aval, su campaña resonará más allá de lo esperado. Si no lo consigue, quedará como otro intento fallido por mover lo inamovible con traje y corbata. En cualquier caso, el simple hecho de tener que buscar respaldo fuera de España ya revela mucho sobre las exigencias financieras que impone el Real Madrid para aspirar a su puesto más codiciado.

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