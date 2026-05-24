¡Habrá elecciones en el Real Madrid!: Riquelme desafía el dominio de Florentino

El Real Madrid entra en una nueva etapa institucional tras la confirmación oficial de la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del club. La Junta Electoral ha dado luz verde al proyecto del empresario, que competirá directamente con Florentino Pérez, actual mandatario y figura dominante en la entidad durante más de dos décadas.

El visto bueno llegó en la tarde de este domingo 24 de mayo, una vez revisada toda la documentación presentada por el aspirante. Riquelme, presidente de Cox Energy, ha cumplido con las exigencias estatutarias, incluido el respaldo económico necesario tras la validación de un aval de 187 millones de euros por parte de Andbank.

El proceso se había iniciado el sábado, cuando el candidato formalizó la entrega de documentos en las oficinas de Valdebebas, en la antesala del último encuentro liguero frente al Athletic Club. Tras superar una leve incidencia administrativa sin relevancia, la Junta Electoral aprobó por unanimidad su candidatura.

Este movimiento desbloquea un escenario inédito en el club blanco: la celebración de elecciones reales, con competencia directa, algo que no ocurría desde hace más de 20 años. Todo apunta a que los socios serán llamados a las urnas el próximo 7 de junio, en una cita que marcará el pulso del futuro institucional de la entidad.

La irrupción de Riquelme ha sacudido un panorama históricamente estable bajo el liderazgo de Florentino Pérez, quien busca renovar su mandato tras una extensa trayectoria al frente del club. Por primera vez desde su regreso en 2009, el actual presidente tendrá que medirse en unas elecciones con un rival consolidado.

El proyecto del empresario alicantino llega respaldado por un equipo directivo de alto perfil, con representantes de sectores clave como la energía, las finanzas, la automoción o la sanidad. Entre los nombres destacan ejecutivos vinculados a grandes corporaciones nacionales e internacionales, lo que refuerza la imagen de una candidatura con músculo empresarial.

En las próximas semanas, la campaña promete intensificarse en un contexto de máxima expectación. Valdebebas se convierte así en el centro neurálgico de un pulso electoral que reabre el debate sobre el modelo de gestión del Real Madrid y devuelve la voz al socio tras años sin oposición efectiva.