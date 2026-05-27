Florentino Pérez lanza su ofensiva electoral: “El Real Madrid no admite improvisaciones”

El actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha activado su maquinaria electoral con un mensaje claro y directo: su continuidad al frente del club no es fruto del azar, sino de una planificación que —asegura— ha consolidado a la entidad como líder global en el deporte y la industria del entretenimiento.

A pocas horas de oficializar su candidatura ante los medios, el dirigente blanco ha difundido un vídeo en redes sociales donde repasa los hitos más emblemáticos de sus más de dos décadas de gestión. En él, insiste en que dirigir el club exige visión estratégica y constancia, cualidades que, según defiende, han convertido al Real Madrid en la institución más valiosa y prestigiosa del planeta.

El material audiovisual recuerda momentos icónicos, como el inolvidable gol de Zidane en la final de la Champions de 2002, mientras el propio Pérez reivindica un palmarés de 66 títulos, entre ellos siete Copas de Europa, que considera el estándar que marcará el futuro del club.

Lejos de conformarse, el mandatario advierte que el ciclo de éxitos no ha terminado. Promete nuevas gestas y refuerzos de primer nivel, subrayando que las grandes incorporaciones —de Figo a Mbappé— responden a una estrategia sostenida en el tiempo.

En su discurso también ocupa un lugar central el nuevo Santiago Bernabéu, al que describe como un símbolo del pensamiento a largo plazo del club, así como el desarrollo de la ciudad deportiva de Valdebebas, concebida para garantizar la excelencia competitiva en los próximos años.

Más allá de los trofeos, Pérez pone el foco en el papel formativo del Real Madrid, destacando la labor de su fundación y su universidad como pilares en la transmisión de valores.

Consciente del reto electoral que supone la candidatura del empresario Enrique Riquelme, el presidente apela directamente a los socios, recordando que el club les pertenece y que su grandeza se construye con ambición permanente. Su mensaje final resume el tono de la campaña: el Real Madrid no se detiene y su liderazgo, insiste, no puede dejarse al azar.