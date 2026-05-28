Florentino Pérez: «Yo soy del Real Madrid, otros quieren que el Real Madrid sea suyo»

Florentino Pérez eligió un terreno seguro para lanzar su campaña: tradición, símbolos y poder institucional frente a propuestas más modernas de sus competidores. El auditorio Aragón del Hotel Meliá Castilla, completamente desbordado de asistentes, fue el escenario de un acto diseñado para transmitir continuidad y autoridad. Mientras otros aspirantes apostaban por formatos innovadores, el actual presidente se refugió en la liturgia clásica del madridismo, con una puesta en escena que dejó claro quién domina el relato.

No fue solo la presentación de un programa, sino la reafirmación de un modelo. Acompañado por figuras históricas como Ronaldo, Roberto Carlos, Pirri o Solari, Pérez apareció entre aplausos y vítores de “¡Presidente!”, en una escenografía que evocó sus grandes noches al frente del club. Todo medido para reforzar la idea de liderazgo incontestable.

El discurso pronto viró hacia un tono combativo. Pérez justificó el adelanto electoral denunciando maniobras ocultas contra la entidad y lanzó un mensaje directo a sus adversarios, a quienes acusó de buscar intereses personales más que el bienestar del club. Sin citar de forma explícita, apuntó a viejas estructuras de poder que, según él, pretenden recuperar influencia.

Uno de los ejes centrales fue la defensa del modelo de propiedad. El presidente insistió en que el Real Madrid seguirá perteneciendo a sus socios y recordó el respaldo económico personal que ofreció en momentos críticos. Vinculó su gestión con la actual fortaleza financiera de la entidad, a la que volvió a situar como referencia mundial.

También reivindicó el prestigio internacional del club, asegurando que su gestión es objeto de estudio en instituciones como Harvard, y defendió la independencia económica frente a otros modelos del fútbol europeo. En paralelo, puso el foco en el futuro con el desarrollo del nuevo Santiago Bernabéu, al que definió como el eje de una revolución tecnológica.

En ese contexto, anunció avances en el llamado “Bernabéu infinito”, un proyecto en colaboración con Apple que pretende transformar la experiencia de los aficionados a nivel global. Según explicó, se trata de una apuesta ambiciosa que convertirá el estadio en una referencia tecnológica.

En el plano social, reconoció las limitaciones del sistema de abonos y prometió medidas más duras contra la reventa, además de estudiar fórmulas para facilitar el acceso a entradas a socios no abonados.

El momento más tenso llegó al abordar el caso Negreira. Pérez elevó el tono contra el sistema arbitral y contra la gestión del fútbol español, insistiendo en que el club seguirá adelante hasta esclarecer los hechos. Subrayó que el Real Madrid ha sido el único en personarse en el proceso y anunció que llevará toda la documentación recopilada ante la UEFA.

El acto concluyó con una imagen de fuerte carga simbólica. Las leyendas del club subieron al escenario y Ronaldo tomó la palabra para cerrar el evento con un mensaje de respaldo total al presidente. Un final que resumió el ambiente de la noche: unidad, poder y una candidatura que se presenta como la continuidad sin fisuras del actual modelo.