El Palace conquista Europa y deja al Rayo a las puertas de la gloria

El Rayo Vallecano se quedó a un paso de tocar el cielo. En la noche más importante de su historia, el equipo madrileño cayó por la mínima ante el Crystal Palace (1-0), que levantó su primer título europeo gracias a un tanto de Jean-Philippe Mateta en los primeros minutos de la segunda mitad.

Leipzig fue testigo de una final intensa, marcada por la tensión y el respeto mutuo. Durante el primer tiempo, ambos equipos midieron cada movimiento, conscientes de lo que había en juego. Las faltas, las tarjetas y algún que otro momento polémico reflejaron el nerviosismo de una cita que nadie quería perder. El Rayo, arropado por miles de aficionados desplazados desde Vallecas, fue creciendo con el paso de los minutos y rozó el gol en varias ocasiones, especialmente en un remate de Alemao que se marchó por centímetros.

El Crystal Palace también tuvo su oportunidad antes del descanso, con un cabezazo de Mitchell que pasó muy cerca del palo. Todo quedaba abierto para una segunda parte que terminaría siendo decisiva.

Orgullo de equipo. Orgullo de afición. Buen regreso a casa, rayistas. Gracias por acompañarnos ❤️ pic.twitter.com/KhNpBmzMHG — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 27, 2026

Tras el paso por vestuarios, el conjunto inglés golpeó primero. Apenas habían pasado cinco minutos cuando un disparo lejano acabó en las botas de Mateta, que aprovechó el rechace del portero Batalla para empujar el balón a la red. El gol desató la euforia en la grada inglesa y dejó tocado al equipo de Íñigo Pérez.

El Rayo vivió entonces sus momentos más delicados. El Palace estuvo a punto de sentenciar con una acción caótica que terminó con hasta tres balones estrellándose en la madera. Fue el aviso más serio de una noche que comenzaba a torcerse.

Pero si algo define al conjunto vallecano es su resistencia. Lejos de rendirse, buscó el empate con más corazón que claridad. Camello, Lejeune y compañía lo intentaron sin acierto, mientras el tiempo se consumía y el sueño se desvanecía.

La última gran ocasión cayó en los pies de Alemao, héroe en semifinales, que no logró ajustar su disparo en el tramo final. Fue el último suspiro de un equipo que lo dio todo, pero que no encontró recompensa.

El pitido final confirmó la gloria del Crystal Palace y la desolación de un Rayo Vallecano que rozó la hazaña. Vallecas soñó con Europa, la acarició… pero esta vez el fútbol fue implacable.