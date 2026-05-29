El Atlético blinda a Julián Álvarez y avisa al Barça: no habrá negociación

El Atlético de Madrid ha decidido cerrar filas en torno a Julián Álvarez y lo ha hecho con un mensaje inequívoco: no habrá salida. Desde el club aseguran que el delantero argentino es una pieza intocable del proyecto y desmienten cualquier tipo de acercamiento por parte del Barcelona, pese a las informaciones que apuntaban a negociaciones en marcha.

En el Metropolitano niegan de forma tajante haber recibido ofertas o mantenido reuniones con el conjunto azulgrana. La entidad rojiblanca insiste en que todo lo que ha circulado en las últimas semanas forma parte de una cadena de especulaciones sin fundamento que ha terminado por colmar la paciencia de la dirección.

El malestar es evidente. Dentro del club hablan abiertamente de una campaña constante de rumores, versiones incompletas y presión mediática que, a su juicio, ha terminado por perjudicar tanto al jugador como al entorno del equipo. Incluso califican la actitud del Barcelona como impropia de un club de primer nivel.

En medio del ruido, el Atlético ha querido dejar claro que Julián Álvarez no tiene responsabilidad alguna en la situación. Señalan directamente a los movimientos de representantes como origen de las informaciones y subrayan la conducta del futbolista, al que describen como ejemplar desde su llegada procedente del Manchester City.

El delantero, con contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, se ha consolidado como la gran referencia ofensiva del equipo. Sus cifras lo avalan: 49 goles en poco más de un centenar de partidos y dos temporadas consecutivas como máximo anotador del conjunto rojiblanco.

Mientras tanto, el interés de grandes clubes europeos —entre ellos Barcelona, Arsenal y PSG— sigue alimentando el debate en torno a su futuro. Sin embargo, en el Atlético consideran que una operación de este calibre es inviable si no existe voluntad de venta, algo que, por ahora, está completamente descartado.

En paralelo, en Barcelona se observa el caso con urgencia. La intención del club catalán es resolver cuanto antes sus movimientos en el mercado, especialmente antes del inicio del Mundial de junio. Aun así, desde Madrid la respuesta es firme: no hay negociación posible.

El mensaje final desde el Metropolitano no deja espacio para interpretaciones: Julián Álvarez seguirá siendo rojiblanco.