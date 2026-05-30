Luis Enrique corona al PSG en Champions y París arde en manos de los hinchas norteafricanos

El Paris Saint-Germain ya tiene su sitio en la historia grande del fútbol europeo.

Y Francia su vergüenza: 416 personas fueron detenidas en Francia, de las cuales 283 en París, según anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios registrados durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Liga de Campeones.

El titular de Interior informó además de que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y calificó los incidentes de «absolutamente inaceptables».

Se produjeron altercados y pillajes en unas 15 ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero fue París la que registró mayores disturbios.

El equipo dirigido por Luis Enrique conquistó la Liga de Campeones tras imponerse al Arsenal en una final cargada de tensión, giros inesperados y un desenlace cruel para los ingleses, que vieron escapar el título en la tanda de penaltis.

El encuentro arrancó con un golpe directo al guion previsto.

El Arsenal, ordenado y paciente, encontró premio muy pronto gracias a Havertz, que aprovechó una acción confusa en el área para adelantar a los londinenses.

Ese tanto marcó el tono de una primera mitad en la que el PSG se mostró incómodo, sin fluidez y lejos de su mejor versión.

🇫🇷 PARÍS HA CAIDO Tras la obtención de la Champions League por parte del PSG, París se ha convertido en zona de guerra. Acá vemos las consecuencias de la cobardía de los líderes europeos. pic.twitter.com/yogDbgWXKJ — Dani Lerer (@danilerer) May 30, 2026

Luis Enrique movió piezas desde el banquillo y sobre el campo para reactivar a su equipo. Ajustó el centro del campo, dio mayor protagonismo a las bandas y buscó superioridades con Dembélé y Kvaratskhelia por dentro. Sin embargo, el Arsenal resistía con solidez, apoyado en una defensa firme y un planteamiento que reducía espacios.

Tras el descanso, el conjunto parisino elevó el ritmo y comenzó a inclinar el partido. La insistencia tuvo recompensa cuando un penalti cometido sobre Kvaratskhelia permitió a Dembélé igualar el marcador, devolviendo la vida a un PSG que ya dominaba territorialmente.

Están quemando París. Deberían estar homenajeando

y embelleciendo París por su victoria. Es lo que hace la gente civilizada.

Pero están quemando París. No porque haya ganado su equipo. Porque odian todo lo bello e inteligente y solo buscan pretextos para humillar a la… https://t.co/XNMgKEKgTV — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) May 30, 2026

El Arsenal reaccionó con cambios ofensivos, pero esa apuesta le dejó expuesto. Los espacios comenzaron a aparecer y el PSG rozó el segundo tanto en varias ocasiones, aunque la falta de acierto mantuvo el empate hasta el final del tiempo reglamentario.

La prórroga estuvo marcada por el desgaste físico y el miedo a cometer un error definitivo. Ambos equipos redujeron riesgos, conscientes de que el título se decidiría en los detalles. Y esos detalles llegaron desde el punto de penalti.

En la tanda final, la presión terminó por decantar la balanza. Los fallos condenaron al Arsenal, especialmente el último lanzamiento de Gabriel, que se marchó por encima del larguero. El PSG, más certero, desató la celebración y selló una victoria histórica.

Con este triunfo, Luis Enrique firma una gesta que redefine el proyecto parisino, que ha sabido reinventarse tras la salida de sus grandes estrellas. El PSG ya no es solo un equipo de nombres: es un campeón de Europa con identidad propia.

Je suis pour le respect de l'ordre et heureux de pas habiter Paris

J'avoue que je ne pourrais condamner propriétaires de magasins ou de voitures qui voyant destruction de leurs biens transformeraient la racaille responsable en viande froide !

Ainsi commence une guerre civile ! https://t.co/sdPfLpcOQi — CADERO Max (@CaderoMax) May 31, 2026

París en llamas

Lo que debía ser una noche histórica de celebración se convirtió en otra imagen desgarradora de la Francia contemporánea. El Paris Saint-Germain conquistó su segunda Liga de Campeones consecutiva al vencer al Arsenal en la final de Budapest (1-1 y 4-3 en penales), pero las celebraciones en la capital francesa derivaron en una oleada de violencia, incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía que dejó cientos de detenidos y un agente herido.

Según el balance provisional de las autoridades, al menos 336 personas fueron arrestadas en toda Francia, 235 de ellas solo en París. Se registraron vehículos incendiados, barricadas, lanzamiento masivo de fuegos artificiales y bengalas contra las fuerzas del orden, y enfrentamientos especialmente intensos en los Campos Elíseos, Trocadero, Porte Maillot y los alrededores del Parc des Princes. Una unidad policial resultó herida por artefactos pirotécnicos. La Prefectura de Policía tuvo que desplegar unidades especiales BRAV-M y utilizar gas lacrimógeno para dispersar a multitudes que llegaron a cortar la circunvalación parisina.

Las imágenes que circularon en redes muestran coches en llamas, contenedores ardiendo y jóvenes encapuchados desafiando a las brigadas antidisturbios en el corazón de la capital.

What a downfall of Paris man… Until a decade ago paris was city of love & peace…. https://t.co/jkEVWL7eVx — SAI VARMA 🇮🇳 (@i__m_vengeance) May 31, 2026

No es la primera vez. Es el patrón.

Estas escenas ya se vivieron en 2025, tras la primera Champions del PSG (5-0 ante el Inter), cuando los disturbios dejaron dos muertos, casi 200 heridos y más de 500 detenidos. La repetición en 2026 confirma que no se trata de un hecho aislado sino de una dinámica estructural: una parte de quienes salen a la calle tras una victoria del PSG no son hinchas en ningún sentido convencional del término. Son jóvenes que aprovechan cualquier concentración masiva para saquear, destruir y confrontar al Estado. El fútbol es la excusa. El problema es otro.

Lo que la noche de París revela

Más allá del deporte, esta noche es un síntoma del deterioro acelerado de Francia en varios planos que se superponen y se refuerzan mutuamente.

El primero es la pérdida de control del orden público. A pesar de los miles de policías desplegados, la autoridad del Estado se evapora cada vez que hay una concentración masiva. Los disturbios de los banlieues de 2023, los de las pensiones, los del Mundial y la Eurocopa: ya no sorprenden. París, la Ciudad Luz, se apaga con frecuencia bajo el humo de los neumáticos quemados.

El segundo es la fragmentación social y cultural. Muchos de los implicados en estos desbordamientos pertenecen a generaciones de inmigración no integrada o a barrios donde el resentimiento contra las instituciones es crónico. Los comentarios en redes y en la prensa extranjera destacan la ausencia visible de franceses de varias generaciones en las imágenes más violentas. Es el fracaso del modelo multicultural francés, que prometía integración y ha entregado guetos paralelos donde el Estado llega con subvenciones pero sin autoridad real.

El tercero es la debilidad institucional. Gobiernos de distintos colores han fallado sistemáticamente en restaurar la autoridad del Estado en los territorios donde más se necesita. La respuesta habitual, condenas verbales, refuerzo temporal de policía y olvido posterior, ya no basta. Mientras tanto, la élite parisina que celebra el PSG de Qatar como símbolo de grandeza global observa con incomodidad cómo sus calles se convierten en zona de guerra cuando los mismos jóvenes a quienes se ha concedido vivienda social, subsidios e impunidad relativa deciden celebrar a su manera.

El cuarto, el más profundo y el más difícil de abordar políticamente, es el declive de lo que durante siglos se llamó civilización: el sentido de pertenencia, el respeto por lo común, la capacidad de celebrar sin destruir. Cuando la victoria deportiva más importante del país en años no genera orgullo compartido sino vandalismo sistemático, es señal de que algo se ha roto en el vínculo entre una parte de la población y el país en que vive.

Francia ganó la Champions con el PSG y París ardió para celebrarlo.

Esa contradicción resume mejor que cualquier estadística el estado real de la república.