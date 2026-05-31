El experto que predijo los tres últimos campeones del Mundial revela ahora un campeón inesperado

Acertar una quiniela del Mundial ya es complicado. Encadenar tres campeones seguidos parece directamente imposible. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha logrado Joachim Klement, un economista alemán que ha convertido un modelo matemático en una inesperada brújula para el fútbol global.

Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Tres ediciones, tres aciertos. Pero lejos de vender certezas, Klement rebaja la épica de su logro y reconoce que el azar juega un papel decisivo: bromea incluso con que, visto lo visto, quizá debería probar suerte con la lotería.

Desde su puesto como jefe de estrategia en una firma financiera londinense, diseñó hace más de una década un sistema capaz de estimar el rendimiento de las selecciones. Su fórmula se apoya en cuatro pilares: el tamaño de la población, la riqueza del país, las condiciones climáticas y el ranking FIFA. Según explica, estos factores permiten explicar aproximadamente la mitad del éxito de un equipo; el resto depende de variables incontrolables como el estado de forma, decisiones arbitrales o momentos puntuales.

Y ahora llega su apuesta más controvertida. Para el Mundial de 2026, su modelo coloca a Países Bajos en lo más alto, una selección que ni siquiera figura entre las principales favoritas en las casas de apuestas. El propio Klement admite que el resultado responde en parte a ese componente imprevisible que su modelo no puede dominar.

España entra en escena como uno de los grandes nombres del torneo. Por plantilla, rendimiento reciente y tradición, parte junto a Francia como candidata principal. Sin embargo, en la simulación del economista, la selección española se quedaría a las puertas de la final tras caer precisamente ante el conjunto neerlandés.

Eso sí, el propio analista matiza su predicción: si ese hipotético cruce se repitiera muchas veces, España saldría vencedora en la mayoría de ocasiones. De hecho, si tuviera que apostar basándose únicamente en probabilidades, elegiría a la selección española como campeona.

El recuerdo de Qatar 2022 refuerza su prudencia. Argentina arrancó perdiendo ante Arabia Saudí, pero terminó levantando el trofeo. Para Klement, la clave está en la estructura del torneo: la fase de grupos suele filtrar a los mejores, mientras que las eliminatorias convierten cada detalle en decisivo.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ampliará el número de participantes a 48 selecciones. Un formato que, en teoría, reduce aún más las sorpresas tempranas y favorece la presencia de los favoritos en las rondas decisivas.

Ni siquiera quien ha acertado tres veces seguidas se atreve a hablar de certezas. Porque en el fútbol, como en la vida, los números ayudan… pero nunca mandan del todo.