El miedo oculto de Lamine Yamal: una lesión que puso en jaque su sueño de Mundial

Lamine Yamal no esconde que atravesó días de incertidumbre tras su última lesión. El atacante del Barcelona confesó que llegó a temer seriamente por su presencia en el Mundial del 2026, una cita que considera el mayor objetivo de su corta pero fulgurante carrera.

El origen de la preocupación se remonta al 22 de abril, durante un encuentro liguero ante el Celta. En plena acción, tras ejecutar un penalti, el futbolista sintió molestias que encendieron todas las alarmas. “Por dentro solo pedía que no fuera nada serio”, recordó, admitiendo que lo primero que se le vino a la cabeza fue la posibilidad de quedarse fuera de la gran cita internacional.

El diagnóstico confirmó una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, un contratiempo que, más allá de su gravedad, abrió la puerta a otro temor: una recaída en el peor momento.

“No solo pensaba en lo que tenía, sino en que pudiera volver a romperme y perder el Mundial”, explicó.

Mientras avanza en su recuperación, el seleccionador Luis de la Fuente mantiene el optimismo y espera contar con él en el debut de España frente a Cabo Verde el 15 de junio. Por ahora, Yamal ya se ha dejado ver en los entrenamientos, aunque sigue trabajando de forma parcial y bajo supervisión.

Pese a las dudas recientes, el joven talento afronta el reto con ambición intacta. Asegura que disputar un Mundial es “lo máximo” y reconoce que ha imaginado ese momento en innumerables ocasiones.

Además, pone el foco en la fortaleza colectiva de la selección española. Considera que el éxito no dependerá de individualidades, sino del rendimiento conjunto ante rivales de primer nivel.

España arrancará su camino en el grupo H frente a Cabo Verde, antes de medirse a Arabia Saudí y cerrar la fase ante Uruguay, en un calendario que pondrá a prueba tanto el talento como la resistencia del equipo.