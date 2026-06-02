Riquelme agita la campaña: propone a Raúl como jefe deportivo y lanza un fichaje galáctico

En plena carrera por la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme ha desvelado una de sus apuestas más potentes: Raúl González Blanco sería el encargado de dirigir la parcela deportiva si logra imponerse en las elecciones. El empresario defiende que el club necesita reconectar con su esencia y considera que una figura histórica como el exdelantero encarna mejor que nadie esos valores.

Durante una entrevista radiofónica, Riquelme subrayó que su proyecto pasa por devolver protagonismo a perfiles profundamente vinculados al club. A su juicio, la experiencia de Raúl —con más de 700 partidos y una larga trayectoria en el primer equipo— le convierte en una pieza clave para liderar una nueva etapa, especialmente en la formación de jóvenes talentos y en la defensa de la identidad madridista.

El aspirante asegura que ya ha trasladado personalmente la propuesta al exjugador y que su convencimiento ha ido en aumento tras conocerlo más de cerca. Además, avanzó que otras leyendas del club podrían integrarse en su estructura, reforzando así una dirección con sello blanco.

En el plano deportivo, Riquelme también dejó entrever movimientos de gran calado. Confirmó contactos por Rodrigo Hernández, al que considera un fichaje ideal por su liderazgo, nivel competitivo y perfil internacional. Aunque reconoce que el centrocampista tiene contrato en vigor, no oculta su intención de incorporarlo si llega a la presidencia.

A esto se suma la promesa de anunciar próximamente un delantero extranjero y un entrenador ya elegido, cuyos nombres irá revelando de forma progresiva como parte de su estrategia de campaña. Sobre figuras actuales como Mbappé o Vinícius, fue prudente y recordó que ambos siguen siendo piezas fundamentales del equipo.

Más allá del terreno de juego, Riquelme situó en el centro del debate la posible venta del club, una hipótesis que, según él, ha motivado su candidatura. Asegura que su objetivo principal es frenar cualquier intento en esa dirección y criticó duramente la gestión actual, apuntando directamente a Florentino Pérez.

El candidato lamentó además la falta de un cara a cara electoral, insistiendo en que el madridismo merece un debate abierto sobre el futuro de la entidad. Mientras tanto, su campaña avanza con anuncios de peso y un mensaje claro: recuperar la identidad histórica del Real Madrid desde dentro.