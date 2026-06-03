David Beckham será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles

David Beckham sumará un nuevo hito a su legado, esta vez lejos de los estadios. El icónico exfutbolista británico será distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 12 de junio, en una ceremonia que coincidirá con el arranque del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El acto contará con figuras de primer nivel. Entre los invitados encargados de rendir tributo estarán el actor Tom Cruise y Victoria Beckham, empresaria, diseñadora y esposa del exjugador, quienes acompañarán un evento que busca destacar la dimensión global del exmediocampista.

Desde la organización del Paseo de la Fama subrayan que el impacto de Beckham trasciende lo deportivo. Su influencia en la expansión del fútbol en territorio estadounidense, así como su presencia constante en la cultura popular y el entretenimiento, han sido claves para otorgarle este reconocimiento.

La fecha elegida no es casual: ese mismo día, Estados Unidos debutará en Los Ángeles frente a Paraguay, en uno de los primeros encuentros del torneo, lo que refuerza el simbolismo del homenaje en medio de la fiesta del fútbol.

Beckham, que fue capitán de Inglaterra durante varios años, dejó huella en clubes como el Manchester United, Real Madrid, AC Milan y Paris Saint-Germain, donde puso fin a su carrera profesional en 2013.

Tras colgar las botas, ha consolidado su perfil empresarial. Es copropietario del Inter Miami, equipo que revolucionó la MLS tras la llegada de Lionel Messi en 2023 y que logró su primer título de liga recientemente. Además, ha impulsado proyectos en la industria audiovisual con su productora Studio 99.