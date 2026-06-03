  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

Carrera por el poder en el Bernabéu

Riquelme anuncia “el fichaje bomba” de Haaland y lanza un pulso directo a Florentino

El candidato irrumpe en televisión con la camiseta del noruego y promete contratos blindados, mientras marca distancias con el proyecto deportivo actual

Riquelme anuncia “el fichaje bomba” de Haaland y lanza un pulso directo a Florentino
Haaland PD.
Archivado en: Enrique Riquelme | Erling Haaland | Florentino Pérez | Fútbol | Real Madrid C.F.

Más información

Messi vuelve a acaparar la atención con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Messi vuelve a acaparar la atención con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El Real Madrid ata a dos jugadores con el visto bueno de José Mourinho, a la espera de las elecciones entre Florentino y Riquelme

El Real Madrid ata a dos jugadores con el visto bueno de José Mourinho, a la espera de las elecciones entre Florentino y Riquelme

La batalla por la presidencia del Real Madrid entró en ebullición este miércoles con la esperada aparición pública de Enrique Riquelme. El aspirante a desbancar a Florentino Pérez eligió el plató de El Hormiguero para mover ficha y desvelar su carta más mediática: un supuesto acuerdo con Erling Haaland que condiciona al resultado electoral del próximo 7 de junio.

Lejos de un anuncio convencional, Riquelme optó por el golpe de efecto. Apareció con una camiseta del delantero noruego con el escudo blanco, que fue mostrada en directo ante millones de espectadores. Un gesto simbólico que buscaba transmitir un mensaje claro: su proyecto pasa por un fichaje de impacto global.

El empresario aseguró que, en caso de llegar a la presidencia, garantizará el cumplimiento de sus promesas con respaldo legal. “Habrá claridad notarial”, afirmó, insistiendo en que su plan no quedará en palabras.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Durante la entrevista, Pablo Motos deslizó que Florentino Pérez ya había movido ficha en paralelo, anunciando al técnico portugués. Riquelme, sin titubear, marcó distancias con el modelo actual: defendió la necesidad de un entrenador con profundo conocimiento del club y capacidad de liderazgo en el vestuario.

“El perfil que buscamos es diferente”, dejó caer, subrayando que la dirección deportiva será clave en su proyecto, aunque sin interferencias directas en el trabajo del entrenador.

El pulso electoral está servido, con dos visiones enfrentadas y el nombre de Haaland convertido en epicentro de una campaña que promete sacudir los cimientos del madridismo.

Riquelme anuncia el fichaje de Haaland si es presidente del Real Madrid

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]