Riquelme anuncia “el fichaje bomba” de Haaland y lanza un pulso directo a Florentino

La batalla por la presidencia del Real Madrid entró en ebullición este miércoles con la esperada aparición pública de Enrique Riquelme. El aspirante a desbancar a Florentino Pérez eligió el plató de El Hormiguero para mover ficha y desvelar su carta más mediática: un supuesto acuerdo con Erling Haaland que condiciona al resultado electoral del próximo 7 de junio.

Lejos de un anuncio convencional, Riquelme optó por el golpe de efecto. Apareció con una camiseta del delantero noruego con el escudo blanco, que fue mostrada en directo ante millones de espectadores. Un gesto simbólico que buscaba transmitir un mensaje claro: su proyecto pasa por un fichaje de impacto global.

El empresario aseguró que, en caso de llegar a la presidencia, garantizará el cumplimiento de sus promesas con respaldo legal. “Habrá claridad notarial”, afirmó, insistiendo en que su plan no quedará en palabras.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Durante la entrevista, Pablo Motos deslizó que Florentino Pérez ya había movido ficha en paralelo, anunciando al técnico portugués. Riquelme, sin titubear, marcó distancias con el modelo actual: defendió la necesidad de un entrenador con profundo conocimiento del club y capacidad de liderazgo en el vestuario.

“El perfil que buscamos es diferente”, dejó caer, subrayando que la dirección deportiva será clave en su proyecto, aunque sin interferencias directas en el trabajo del entrenador.

El pulso electoral está servido, con dos visiones enfrentadas y el nombre de Haaland convertido en epicentro de una campaña que promete sacudir los cimientos del madridismo.