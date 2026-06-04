El padre y la agente del delantero noruego niegan cualquier acuerdo con Riquelme

El entorno más cercano del delantero del Manchester City salió al paso de las afirmaciones del empresario Enrique Riquelme, quien había asegurado contar con un acuerdo cerrado con el jugador en plena campaña electoral por la presidencia del club blanco.

Ni el padre del futbolista, Alf-Inge Haaland, ni su representante, Rafaela Pimenta, dejaron margen para la duda. Ambos difundieron un mensaje conjunto en el que desactivan por completo cualquier negociación: consideran que todo forma parte de una relación sin base real y, con tono diplomático, desearon suerte a los aspirantes en la contienda electoral.

El origen de la controversia se remonta a la intervención de Riquelme en el popular programa de televisión «El Hormiguero«, donde exhibió una camiseta del Real Madrid con el nombre de Haaland y el dorsal 9. Incluso llegó a prometer que asumiría el coste de los abonos de los socios si no lograba concretar el fichaje, asegurando disponiendo de un documento notarial que respaldaba su afirmación.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Voces cercanas al jugador, como el periodista noruego Jan Aage Fjortoft, ridiculizaron el anuncio con comentarios irónicos en redes sociales, poniendo en entredicho la veracidad de la supuesta operación.

El desmentido definitivo llegó poco después, según reveló el programa «El Chiringuito de Jugones» de Mega, cuando las dos figuras autorizadas para hablar en nombre del delantero -mediante un supuesto comunicado, que llegó al móvil de un tertuliano vía whatsapp y que no fue mostrado en cámara- negaron cualquier tipo de contacto o pacto. Además, rechazaron de forma implícita las versiones que apuntaban a negociaciones paralelas sin el conocimiento de la agencia del jugador.

Mientras tanto, la realidad contractual de Haaland sigue intacta: el delantero tiene vínculo vigente con el Manchester City hasta 2034, y su posible salida implicaría una cifra cercana a los 200 millones de euros, muy lejos de cualquier anuncio sin respaldo oficial.