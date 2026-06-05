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Florentino Pérez dinamita el mercado: prepara un fichaje récord de 150 millones

El presidente blanco anunció en el programa "Horizonte", de Íker Jiménez, una ofensiva histórica por un crack europeo y descartó a Haaland

Florentino Pérez dinamita el mercado: prepara un fichaje récord de 150 millones
Florentino Pérez - Iker Jiménez Captura TV
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El Real Madrid se asoma a un verano de alto voltaje. Florentino Pérez ha decidido pasar al ataque tras las maniobras de Enrique Riquelme y ha puesto sobre la mesa un movimiento que sacudiría el mercado: una oferta sin precedentes en la historia del club, cifrada en 150 millones de euros, que se formalizaría el próximo martes.

El dirigente madridista no solo confirmó operaciones recientes —como las incorporaciones de Mourinho al banquillo, Konaté y Dumfries—, sino que dejó claro que lo más impactante aún está por llegar. Su objetivo es un futbolista de primer nivel procedente de un equipo de la Champions, llamado a marcar diferencias en la parcela ofensiva.

Sin embargo, el anuncio vino acompañado de un mensaje directo a su rival interno. Pérez cuestionó las formas de Riquelme y desacreditó públicamente el supuesto acuerdo con Erling Haaland, asegurando que el club no tiene constancia de ninguna negociación real y descartando por completo al delantero noruego.

Durante su intervención, también fue acotando el perfil del objetivo: no juega en la Premier League, no es un veterano y se mueve en posiciones adelantadas. Nombres como Oliseh, Doku o Harry Kane quedaron fuera de la ecuación, aumentando el misterio sobre la identidad del elegido.

Más allá del fichaje, el presidente reforzó su discurso de poder institucional, subrayando que el Real Madrid sigue siendo el destino más atractivo del fútbol mundial. Además, mostró plena confianza en José Mourinho como pieza clave para devolver al equipo a la élite competitiva.

El martes se perfila así como una fecha clave: la posible confirmación de una operación que podría redefinir el futuro inmediato del club blanco.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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