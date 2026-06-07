Florentino Pérez o Enrique Riquelme: el voto que puede cambiar —o no— el Real Madrid

Este domingo 7 de junio de 2026, Valdebebas se ha despertado con algo que no ocurría desde hace veinte años: unas elecciones presidenciales con dos candidatos reales disputándose el Real Madrid.

Setenta mil socios pueden votar.

Y lo que eligen no es solo un nombre para el despacho de la presidencia, sino una forma completamente distinta de entender el club más laureado de la historia del fútbol.

De un lado, Florentino Pérez, 79 años, socio número 1.484, arquitecto del nuevo Bernabéu, de siete Copas de Europa en su palmarés y de un modelo de club global sin equivalente en el deporte mundial. Del otro, Enrique Riquelme, 37 años, socio número 41.736, empresario mediático que se convierte en el aspirante más joven de la historia del club y que llega dispuesto a cuestionarlo casi todo.

Cuarenta y dos años de diferencia entre los dos candidatos. La mayor brecha generacional jamás vista en unas elecciones del Real Madrid.

Cómo y dónde se vota

El pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas abre desde las 9:00 hasta las 20:00 horas con 35 mesas electorales. Para votar hace falta carné de socio, DNI o documento equivalente y al menos un año de antigüedad. El censo incluye hasta el socio número 99.989. El club ha dispuesto autobuses gratuitos desde distintos puntos de Madrid para facilitar el acceso. Los votos por correo, cuyo plazo cerró el 3 de junio, se sumarán al recuento final.

En 2006, las últimas elecciones con competencia real, votaron poco menos de 28.000 socios. Hoy se espera una participación similar o algo superior.

Dos modelos de club

Florentino llega con el lema «Mucha historia por hacer» y con un argumento que pocos pueden rebatir: ha sido el presidente más exitoso de la historia del club en términos de títulos, ingresos y proyección global. Siete Champions durante sus mandatos, el nuevo Bernabéu convertido en la mayor máquina generadora de ingresos del fútbol mundial y una marca que compite en visibilidad con las más grandes del planeta.

Su propuesta para la próxima etapa incluye a José Mourinho como nuevo entrenador, los fichajes ya cerrados de Konaté y Dumfries para reforzar la defensa y la promesa de una oferta que superará los 150 millones de euros por un jugador cuyo nombre no ha desvelado todavía, alimentando la especulación inevitable entre la afición.

Riquelme llega con el lema «Legado y futuro» y con una campaña construida sobre la crítica al modelo actual: la gestión de la Superliga, las relaciones con los abonados durante las obras del Bernabéu, la planificación deportiva en temporadas sin títulos y lo que describe como un presidencialismo excesivo que ha dejado a los socios como meros espectadores del club.

Sus promesas son las más ambiciosas y las más difíciles de cumplir: Erling Haaland y Rodri Hernández del Manchester City como fichajes estrella, Jürgen Klopp como entrenador y el compromiso de cubrir el 100% de la cuota de todos los socios si no cumple sus promesas más relevantes. Es una campaña de alto riesgo que depende de negociaciones complicadas con un club, el City, históricamente reacio a vender a sus mejores jugadores.

Por qué Florentino parte como favorito

El peso de los títulos, la credibilidad acumulada en dos décadas de gestión y la desconfianza natural del socio veterano ante las promesas difíciles de verificar colocan a Florentino como favorito claro según las estimaciones informales disponibles.

Su mayor riesgo esta noche no es perder las elecciones sino haber legitimado a un rival joven y mediático que, si pierde con dignidad, tendrá margen para volver en el futuro con más experiencia y más conocimiento de la institución.

Lo que nadie discute es que el Real Madrid sale de este domingo con presidente, con entrenador prometido y con un mercado de fichajes que, sea cual sea el ganador, promete ser uno de los más movidos de los últimos años.

Por primera vez en dos décadas, los socios del club más grande del mundo han tenido que elegir de verdad.