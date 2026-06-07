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La selección lusa impone su dominio en Lisboa en un ensayo previo a la cita mundialista

Portugal ajusta detalles rumbo al Mundial con triunfo sobre Chile

El equipo de Roberto Martínez se impone 2-1 en un duelo marcado por expulsiones y un gol anulado a Cristiano Ronaldo

Portugal ajusta detalles rumbo al Mundial con triunfo sobre Chile
Cristiano Ronaldo PD.
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Portugal se llevó una victoria por 2-1 ante Chile en un amistoso disputado en el estadio de Jamor, a las afueras de Lisboa, en lo que fue una de sus últimas pruebas antes del arranque del Mundial 2026.

El conjunto luso controló el encuentro desde el inicio, aunque tardó en traducir esa superioridad en goles. Gonçalo Guedes abrió el marcador en el minuto 58 y, más tarde, Bruno Fernandes amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área en el 75, fiel a su estilo.

Antes del descanso, Cristiano Ronaldo había logrado batir la portería chilena con un zurdazo, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego, frustrando el festejo del capitán portugués.

El cierre de la primera mitad dejó una escena tensa: Rafael Leão y el chileno Iván Román fueron expulsados tras un enfrentamiento en el tiempo añadido, lo que obligó a ambos equipos a disputar toda la segunda parte con diez jugadores.

Chile, que no logró clasificarse para la próxima Copa del Mundo —ausente desde Brasil 2014—, consiguió descontar en el tiempo de descuento gracias a Luis Cepeda, quien firmó el tanto del honor en el 90+2.

Portugal llegará al Mundial integrado en el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, con la ambición de luchar por el título en lo que podría ser la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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