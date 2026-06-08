Un árbitro africano se queda fuera del Mundial por un veto inesperado en EE.UU.

La participación de Omar Abdulkadir Artan en el Mundial de 2026 ha quedado en el aire tras un inesperado revés: las autoridades estadounidenses le impidieron el acceso al país, según confirmaron fuentes oficiales de Somalia este lunes.

El motivo de la decisión sigue sin aclararse. De acuerdo con Ciise Aden Abshir, asesor del Ministerio de Juventud y Deportes somalí, el colegiado disponía de toda la documentación necesaria para viajar, incluido un visado válido.

El caso se produce en un contexto delicado, ya que Somalia forma parte de la lista de países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones de entrada a Estados Unidos, impulsadas durante la administración de Donald Trump.

La reacción desde Somalia no se ha hecho esperar. Abshir calificó la medida como un golpe no solo contra el árbitro, sino también contra los valores fundamentales del fútbol. A su juicio, impedir su participación envía un mensaje negativo sobre la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del mérito dentro del deporte.

Además, hizo un llamado a la comunidad futbolística internacional para respaldar a Artan en lo que considera una situación injusta.

A sus 34 años, Artan estaba a punto de hacer historia como el primer árbitro somalí en dirigir en una fase final de la Copa del Mundo. Formaba parte del grupo de 52 colegiados seleccionados para el torneo que se celebrará en Norteamérica.

Con experiencia internacional desde 2018 bajo el sello FIFA, su trayectoria incluye reconocimientos destacados, como el premio al mejor árbitro del año otorgado por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

Este episodio se suma a las tensiones políticas recientes entre Estados Unidos y Somalia. Meses atrás, Trump endureció su discurso hacia el país africano, cuestionando incluso las protecciones migratorias vigentes para sus ciudadanos.