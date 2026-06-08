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Obtuvo un 65% de los votos, mientras Riquelme se quedó con un 35%

Florentino arrasa en las elecciones y seguirá al frente del Real Madrid hasta 2030

El actual presidente se impone con claridad a Enrique Riquelme en unas elecciones marcadas por el regreso de la competencia y una campaña intensa

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Florentino Pérez continuará dirigiendo el Real Madrid durante los próximos años tras imponerse en las elecciones celebradas este domingo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El dirigente madrileño, que ya encabezaba el club, logró renovar su mandato después de superar a Enrique Riquelme en unos comicios que recuperaron la competencia electoral tras más de una década sin oposición.

El resultado, confirmado pasada la medianoche, ratificó lo que ya anticipaban las encuestas realizadas durante la jornada: una ventaja clara para el actual presidente, respaldado por una amplia mayoría de socios. De este modo, Pérez seguirá en el cargo hasta 2030, prolongando una etapa que comenzó en el año 2000, con la excepción del intervalo entre 2006 y 2009.

Estas elecciones suponen la tercera victoria en las urnas para Florentino Pérez. Tras perder su primer intento en 1995 frente a Ramón Mendoza, logró alcanzar la presidencia en el año 2000 derrotando a Lorenzo Sanz, y consolidó su posición en 2004 con un respaldo abrumador. Desde su regreso en 2009, no había tenido que enfrentarse a ningún rival hasta ahora.

El proceso electoral fue convocado de forma anticipada por el propio presidente, en un contexto de resultados deportivos discretos y cierta tensión interna en el club. La decisión se produjo tras una comparecencia pública en mayo en la que ya dejó entrever la posibilidad de una candidatura alternativa, que finalmente encabezó Enrique Riquelme.

La campaña evolucionó desde un inicio moderado hacia un tono más confrontativo en sus últimos días, con intercambio de críticas y promesas de futuro. En ese terreno, Florentino apostó por reforzar su proyecto con anuncios de posibles incorporaciones de alto nivel, incluyendo nombres destacados del panorama internacional.

Por su parte, Enrique Riquelme asumió la derrota con un mensaje de continuidad y apertura. El candidato destacó que su proyecto no termina con estas elecciones y defendió la importancia de fomentar el debate entre los socios en los próximos años, apuntando a futuras convocatorias como una oportunidad para consolidar su alternativa.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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