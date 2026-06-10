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Derbi caliente también en los despachos

El Madrid mira a Julián Álvarez… pero el golpe maestro sería Haaland

El Atlético se burla de la supuesta oferta blanca mientras crece el debate: el argentino brilla, pero el noruego es el delantero total

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Julián Álvarez PD.
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El supuesto intento del Real Madrid de hacerse con Julián Álvarez no solo ha generado ruido en el mercado, sino también carcajadas en el Atlético de Madrid. Desde el entorno rojiblanco niegan incluso que la propuesta haya sido considerada, y aprovecharon la ocasión para responder con ironía a su eterno rival, alimentando aún más la tensión entre ambos clubes.

La reacción del Atlético no se hizo esperar. A través de sus canales oficiales, el club dejó claro que no hubo ni negociación ni interés en valorar ninguna cifra, desmontando la versión difundida desde el lado blanco. El tono fue sarcástico y directo, dejando entrever que, más que una operación seria, todo se percibió como un episodio más de rivalidad institucional.

Sin embargo, más allá del cruce de mensajes, el debate deportivo es inevitable. Julián Álvarez es, sin duda, un delantero de primer nivel: móvil, inteligente y con capacidad para aparecer en los momentos clave. Su crecimiento en la élite lo convierte en una pieza muy atractiva para cualquier grande de Europa.

Pero si el Real Madrid realmente busca dar un salto definitivo en su ataque, el nombre que debería encabezar la lista es otro: Erling Haaland. El noruego no solo garantiza goles, sino que aporta un perfil mucho más completo para dominar el área. Su potencia física, su capacidad en el juego aéreo y su instinto voraz dentro del área lo convierten en un auténtico depredador del gol.

A diferencia de Álvarez, que destaca por su movilidad y asociación, Haaland ofrece una presencia constante y dominante en el área rival. Es el tipo de delantero que condiciona defensas enteras, que gana duelos por arriba y que transforma cualquier balón suelto en una ocasión clara. En un equipo diseñado para atacar, su perfil encajaría como una pieza diferencial.

El episodio entre Real Madrid y Atlético puede quedarse en una anécdota cargada de humor y rivalidad, pero deja una reflexión clara: si el objetivo es fichar a un delantero capaz de marcar una era, el camino parece apuntar más hacia el norte de Europa que hacia Argentina.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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