Mourinho vuelve al Real Madrid tras más de una década y un fichaje millonario

El regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid ya es oficial. Trece años después de cerrar su primera etapa, el técnico portugués vuelve al Santiago Bernabéu tras un acuerdo que ha obligado al club blanco a abonar 15 millones de euros al Benfica, equipo en el que dirigía hasta ahora.

La entidad lisboeta fue la encargada de confirmar la operación mediante un breve comunicado, en el que detalló que el Madrid había activado la cláusula de rescisión del entrenador, quien ya había dado su visto bueno a la operación. Además, el club portugués aprovechó para agradecer su trabajo y anunciar a Marco Silva como su reemplazo.

El fichaje no se cerró antes debido al contexto interno del Real Madrid, marcado por el proceso electoral. Ese retraso impidió ejecutar una cláusula más económica que estaba vigente al finalizar la temporada, lo que ha obligado a desembolsar una cantidad significativamente mayor.

Mourinho, de 63 años, aterriza en Madrid tras una breve etapa en el Benfica, donde asumió el cargo en septiembre después de su salida del Fenerbahçe. Bajo su mando, el equipo firmó una notable campaña, terminando invicto y en tercera posición en la liga portuguesa.

En paralelo a su llegada, ya han comenzado los movimientos en la planificación deportiva. Jorge Mendes, representante del entrenador, se reunió en Madrid con José Ángel Sánchez y Juni Calafat para empezar a diseñar la plantilla de cara al próximo curso, aunque no ha trascendido si el propio Mourinho participó en ese encuentro.

El técnico portugués afronta este nuevo ciclo con un reto claro: devolver al Real Madrid a la senda de los títulos tras dos temporadas sin éxitos. Para lograrlo, será clave reforzar varias posiciones, especialmente en el centro del campo, donde el equipo necesita un jugador que marque el ritmo.

Este será el segundo capítulo de Mourinho al frente del conjunto blanco. En su primera etapa conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Su llegada también provoca cambios en el banquillo, ya que Álvaro Arbeloa deja el cargo tras haber asumido el equipo de forma interina desde enero, después de la salida de Xabi Alonso.