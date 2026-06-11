Así se celebrará la apertura de la Copa del Mundo 2026

El Estadio Azteca volverá a hacer historia este jueves 11 de junio al convertirse en el primer recinto en acoger tres inauguraciones de la Copa del Mundo. Esta vez, el fútbol compartirá protagonismo con un despliegue artístico de gran escala encabezado por Shakira, quien será el rostro principal de una ceremonia pensada para audiencias globales.

Lejos de los actos tradicionales que marcaron las aperturas de 1970 y 1986, la edición de 2026 apostará por un formato moderno y vibrante. Más de 80.000 asistentes en el estadio y millones de espectadores en todo el mundo serán testigos de un espectáculo cargado de música, tecnología y coreografías multitudinarias.

La cantante colombiana presentará “Dai Dai”, un nuevo tema que interpreta junto al nigeriano Burna Boy, y que aspira a convertirse en el próximo gran himno mundialista. No es una novedad verla en este escenario: su trayectoria en la Copa del Mundo incluye momentos memorables desde Alemania 2006 hasta Brasil 2014, consolidándose como una de las voces más representativas del torneo.

El legado musical del Mundial, que comenzó a tomar forma con “Un’estate italiana” en Italia 1990 y alcanzó gran popularidad con “La Copa de la Vida” de Ricky Martin en Francia 1998, sigue evolucionando con una fuerte presencia latina en sus escenarios.

El espectáculo contará además con una destacada participación de artistas de distintos géneros y países. Alejandro Fernández interpretará el himno mexicano, mientras que figuras como Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Belinda aportarán sonidos representativos del país anfitrión. A ellos se suman exponentes internacionales como J Balvin, Ryan Castro, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

La ceremonia también tendrá un componente simbólico, con coreografías que reflejarán la diversidad cultural y la unión entre las naciones participantes. Todo ello en una edición histórica que contará por primera vez con 48 selecciones.

La actriz Salma Hayek tendrá un papel especial como embajadora del torneo, sumando presencia hollywoodense a un evento que busca proyectarse como el más global hasta la fecha.

El partido entre México y Sudáfrica empezará a las 21:00 horas, dando inicio oficial a una Copa del Mundo que promete romper esquemas tanto dentro como fuera del campo.