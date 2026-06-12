México arranca el Mundial 2026 con triunfo sólido ante Sudáfrica

El Mundial 2026 echó a rodar con una actuación convincente de México, que hizo valer su condición de anfitrión al superar con autoridad a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Con anotaciones de Julián Quiñones en los primeros minutos y Raúl Jiménez en la segunda mitad, el conjunto tricolor firmó un debut positivo frente a una afición entregada.

Desde el arranque, México tomó el control del encuentro, impulsado por el ambiente en las graduadas. Apenas al minuto 4, Raúl Jiménez avisó con un potente disparo que obligó al arquero Ronwen Williams a intervenir. La insistencia tuvo recompensa poco después: al minuto 9, un error en la salida sudafricana fue aprovechado por Julián Quiñones, quien definió con contundencia para marcar el primer gol del torneo.

Sudáfrica no logró reaccionar con claridad. Su juego se limitó a la circulación en campo propio, sin generar peligro real sobre la portería mexicana. En contraste, el equipo local manejó los tiempos con comodidad, manteniendo el dominio y generando nuevas ocasiones, incluido un disparo de Quiñones que se estrelló en el poste antes del descanso.

El segundo tiempo acentuó aún más la superioridad mexicana. Al minuto 50, Sudáfrica se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Sphephelo Sithole por una falta como último hombre. La desventaja numérica facilitó el control total de la ‘Tri’, que no tardó en ampliar la ventaja.

Poco después, el joven Gilberto Mora hizo su debut mundialista con apenas 17 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en disputar esta edición. La fiesta continuó al 67′, cuando Raúl Jiménez conectó de cabeza un centro preciso de Roberto Alvarado para poner el 2-0, reflejando lo visto en el campo.

El cierre del partido estuvo marcado por más expulsiones. Sudáfrica terminó con nueve jugadores tras la roja a Themba Zwane, mientras que México también sufrió la expulsión de César Montes en el tiempo añadido por una falta como último defensor.

Con todo, el resultado no se movió y México aseguró sus primeros tres puntos en el torneo. Más allá del marcador, el equipo dejó sensaciones positivas y rompió una racha histórica al conseguir su primera victoria en un partido inaugural de Copa del Mundo tras varios intentos.