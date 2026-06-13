Estados Unidos convierte el debut en un espectáculo y arrolla a Paraguay

El estreno del Mundial ampliado, con 48 selecciones y más de un centenar de partidos, sigue acumulando extravagancias. En Los Ángeles, el torneo vivió su tercera ceremonia de apertura, convertida en un despliegue de espectáculo que no dio tregua. Entre actuaciones musicales y ambiente de gran evento, el fútbol casi quedó en segundo plano… hasta que empezó a rodar el balón.

Y cuando lo hizo, Estados Unidos no tardó en adueñarse del escenario. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino firmó una primera mitad brillante, la mejor vista hasta ahora en el campeonato. Con Christian Pulisic como eje, los locales jugaron a un ritmo imposible de seguir para Paraguay, que nunca logró asentarse en el partido.

El conjunto sudamericano, habitualmente sólido, se vio completamente superado. La presión estadounidense surtió efecto desde el inicio, hasta el punto de que Bobadilla acabó marcando en propia puerta, reflejo de un arranque caótico para los de Gustavo Alfaro.

A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo. Pulisic dirigía, el equipo combinaba con fluidez y las ocasiones se sucedían sin pausa. Folarin Balogun fue el gran beneficiado de ese dominio: firmó tres goles —aunque uno fue anulado— y dejó el encuentro prácticamente resuelto antes del descanso. Incluso Alderete terminó desbordado, incapaz de contener la avalancha rival.

Tras el intermedio, el ritmo bajó y también la intensidad del espectáculo. Pochettino optó por dosificar a Pulisic, y el partido entró en una fase más controlada. Aun así, el VAR tuvo su momento de protagonismo: una revisión cambió una tarjeta inicial a Ream por una sanción a Almirón, tras detectar una simulación.

Paraguay logró maquillar el marcador con un tanto de Mauricio, aunque sin consecuencias reales en el desarrollo del choque. El cierre lo puso Gio Reyna con un brillante gol en los minutos finales, confirmando una noche redonda para los anfitriones.

En Los Ángeles, el fútbol se mezcló con el espectáculo, pero Estados Unidos dejó claro que también sabe imponer su juego. El debut no solo fue convincente: fue una declaración de intenciones.